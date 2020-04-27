雖然全球新冠疫情仍在持續，確診病例與死亡人數仍在增加，但一些疫情較為嚴重的國家已開始不同程度地略為放寬隔離措施。除了1個多月前已緩慢復工、復市的中國大陸之外，義大利及美國許多州也陸續有限度放寬管制措施。解除封鎖的程度各國雖有不同，但出入境持續嚴格管制未見有放鬆跡象，尤其是即將來臨的「5．1」長假，將是部份解封的重大挑戰。

據《英國廣播公司》(BBC)報導，這一波解封主要是解除對本國國民生產生活活動的一些限制性措施，每個國家實施的隔離政策不盡相同，但都包括避免前往公共場所、與他人保持安全距離，並鼓勵公眾盡可能留在家中。這些經歷嚴重疫情的國家迫於經濟與社會形勢，不得不被迫略為放寬限制，但所有解封措施都非常謹慎，處處透出戰戰兢兢的心情。

報導說，在中國大陸大部份地區已陸續復工複課，包括曾是疫情最嚴重的武漢市已出現每日新增0確診、0死亡的現象，宣布要在4月底實現100%復工率。而且北京、上海、廣州、深圳等大城市，高三、初三學生已經復課。

不過，隨後即將迎來「五一」長假旅遊高峰卻讓專家們不敢大意。大陸景點大部分早已恢復開放，預計黃金週期間大陸遊客出行將達近9000萬人次。官方建議要求各景點實行「預約旅遊」，減少人員接觸，同時外出旅遊儘量在賓館房間內就餐，避免前往人多的地方。

報導說，美國許多官員稱社交距離政策需要持續至今年夏天，但已有越來越多的州開始放鬆封鎖令。有些州長警告，生活不會很快恢復正常，許多限制措施仍將繼續執行。部份州已允許小型企業開始營業，零售商推行路邊取貨（kerb-side pickup），部份理髮店與餐廳恢復營業，教堂也恢復服務，但仍需繼續遵守社交距離措施。一些公共衛生專家警告稱，過早取消封鎖令可能導致第二波傳染出現。

疫情嚴重的義大利認為該國的傳染率已經降低到可以放寬社會管控的水準，當局已宣佈從5月初開始解除部分禁令，民眾可以在佩戴口罩的情況下小規模探訪親人，公園也將開放，但學校將繼續停課至9月。

義大利接下來的第二階段解封將可以讓民眾在所在地區內活動，但不能跨區；恢復舉辦葬禮，但參加人數上限15人，並要求最好在室外舉行；公眾可以進行體育活動，酒吧及餐廳可以從5月4日起恢復外帶服務，理髮店、美容院、酒吧及餐廳的店內服務預計從6月1日起開始恢復。但未來數月內仍需繼續實行保持社交距離的措施，且教堂服務仍將繼續禁止。

(中時電子報)