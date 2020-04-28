北韓領導人金正恩神隱多日，傳出病危、病逝的謠言，各界對於誰能繼任北韓大統感到好奇，但脫北記者爆料，呼聲最高的親妹金與正非但不容易成為繼承人，還可能要逃亡。

根據《東亞日報》報導，脫北記者朱成夏（주성하）指出，北韓社會極端保守，且遵循著儒家思想，就算金與正擁有高級血統，想成為女性領導人恐有難度，甚至反而會被權力追殺，最後需要逃亡。

該名脫北記者也表示，，南韓政府掌握的北韓情報絕對比美國快，且不會亂說，因此他比較相信南韓政府說法，金正恩目前應還活著，且情況根本沒有外界說的那麼慘，但若他真的不幸病逝，北韓政府高層勢必掀起腥風血雨的「權力鬥爭」。

而昨《朝鮮日報》報導，近日南韓和美國的偵測衛星，都有拍到金正恩在江元道元山別墅騎馬遊玩的身影，其中美國偵測衛星甚至還清楚捕捉到金正恩的臉，看起來金正恩的身體狀況應該是無虞。

(中時電子報)