新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒，全球確診人數已突破 300 萬大關，顯示疫情十分嚴峻。為了在疫情期間能夠維持正常生活，視訊服務成為近期熱門需求。對此，Facebook 針對旗下多個即時通訊平台推出全新功能，來滿足使用這在疫情下連續感情的需求。

Facebook 指出，在 WhatsApp 及 Messenger 上，每天有超過7億的用戶使用視訊通話。在許多國家，Messenger 和 WhatsApp 視訊功能的使用增加了一倍，而 Facebook 和 Instagram 的直播視訊功能在三月的使用量也大幅增加，發現到近期湧現即時視訊的需求。因此，為了讓使用者的需求更能被滿足，旗下平台都推出的不少全新功能。

全新 Messenger 話題圈

Messenger話題圈讓使用者可以與親朋好友及興趣相投的人輕鬆共度美好時光。用戶可以直接透過 Messenger 或 Facebook 建立一個話題圈，邀請任何人加入，不論他們是否擁有 Facebook 帳號。每個話題圈最多可容納 50 個人，且不限時間。

只要用戶的好友或社群成員建立了話題圈並邀請你參加，就會在 Facebook 上看到。當受邀加入某個話題圈，可以透過手機或電腦加入，無須下載任何應用程式即可開始使用。若你使用的是 Messenger 應用程式，還可以玩一些 AR 濾鏡，增加對話的樂趣。當用戶建立一個話題圈時，可以選擇誰可以看到並加入。也可以移除話題圈內的人，當不想再讓任何人進入話題圈時，隨時可以將話題圈鎖起來。參閱 Messenger 話題圈隱私政策可以了解進一步管理話題圈的各項功能與設定。

此外，Facebook 近期也將推出新的功能，讓用戶可以透過 Instagram Direct、WhatsApp 和 Portal 建立話題圈。Messenger 話題圈將會在本周推廣至一些國家，並會在接下來的幾周擴展至全世界。

WhatsApp群組通話功能再進化

WhatsApp 通話是另一個交流的管道。未來使用者將能與最多 8 人在 WhatsApp 上進行群組語音或視訊通話。所有通話依然會採用端對端加密技術來保護，因此他人無法觀看或聽取私人對話，就連 WhatsApp 也不行。

新的 Facebook 與 Instagram 直播功能

當前人們正開始使用 Facebook Live 和 Instagram Live 來直播健身課程、烹飪教學、宗教禮拜等日常活動，因此 Facebook 將增加一些新功能，讓直播功能更實用。

(1) 在 Facebook 中

Facebook 指出，他們計畫讓共同直播（Live With）的功能再度回歸，如此用戶就能將另一個人加入到直播中，不論他們在世界的任何角落。例如用戶可以在直播中加入特別來賓、訪問某位專家，或者和好友一起表演。

另外，在未來幾周內，用戶可以將 Facebook 活動標示為只在線上舉辦的活動，並結合 Facebook Live，讓用戶得以和參與者分享。為了支持創作者及小型企業，Facebook 將在粉絲專頁中加入新功能，讓他們可以向透過 Facebook 上直播影片參與活動的用戶收費，不論是參與線上表演、課程或專業會議。

為了更方便用戶舉辦募款活動，現在只要是在非營利募款活動功能開放的地區，用戶即可在直播中加入捐款按鈕。Facebook 正努力讓直播功能更方便好用，讓用戶在任何地方都能收看或收聽直播影片。若用戶的網路流量或頻寬有限，也可以選擇只收聽音訊內容。若用戶沒有 Facebook 帳號，絕大部分公開的直播影片現在也都會發布到網路上，有些粉絲專頁也會提供免付費電話號碼，讓使用者可利用電話收聽直播的音訊內容。

另外喜愛直播遊戲實況的朋友，則可在 Google Play 下載最新的 Facebook Gaming 應用程式，透過手機於 Facebook 上進行遊戲實況直播。這個應用程式還可以讓使用者立即玩遊戲、觀看最愛的直播主與探索新的遊戲社團。淘汰賽則是 Facebook 上另一項新的遊戲直播功能，方便使用者在同一個介面上就能舉辦、參加、觀看比賽。 為了讓用戶支持自己喜歡的創作者，Facebook 將會推廣星賞功能到更多的粉絲專頁與更多國家。當使用者購買星星之後，就能在創作者直播時送給他們。每收到一顆星星，創作者就能獲得 1 美分的收益。

(2)在Instagram上

現在用戶可以用桌上型電腦觀賞直播影片並留言。用戶可以看著大螢幕跟著一起做瑜珈，或者一邊工作一邊聽現場演奏。對於經營 Instagram 帳號的使用者來說將更為便利，可以快速回復更多留言。

而當用戶直播結束後，很快就能將影片儲存到 IGTV，這樣一來就能突破限時動態的限制，在 Instagram 上保留超過 24 小時，同時也讓其他人更容易找到影片。

Messenger Kids 推廣至全球並新增功能

Messenger Kids 讓孩子在家長監護下和親朋好友快樂交流。Facebook 已經把這款免費的視訊通話與即時通訊軟體推廣至全球 70 個國家(也包含台灣)，並推出一系列新功能，協助家長建立孩子與好友之間的連結。

(科技)