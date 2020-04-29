面對美國國務卿一再將全球疫情失控矛頭指向大陸，並揚言要調查武漢病毒研究所，陸官媒央視罕見直接砲轟蓬佩奧，稱他將在中情局期間「撒謊、欺騙、偷竊」帶入美國外交，散播「政治病毒」，還批評他「背負四宗罪」、「突破做人底線」。

據《福斯新聞》先前報導指出，蓬佩奧（Mike Pompeo）指責大陸政府可能早在去年11月就掌握了第一個病例出現的訊息；同時表明12月中旬以前北京就已知曉疫情，但陸方卻延遲向世人及世衛組織公開此事。此外，據《金融時報》先前報導，他也指控大陸在疫情爆發早期為了掩飾，早就摧毀實驗室內新冠病毒樣本，讓外節無法追蹤疾病演化。

對此，中央電視台27、28日連續兩天在晚間新聞聯播中鎖定蓬佩奧（Mike Pompeo），其中在27日的評論中指責蓬佩奧，作為美國首席外交官，他在危機面前沒有表現一丁點職業操守與責任擔當，反而不斷散播「政治病毒」，惡意將病毒與武漢掛鉤，無非是通過種族主義手法製造對立，抹黑陸方的抗疫努力，企圖藉此轉移視線。

另外在28日的評論中指出，美國歷史上從未見過蓬佩奧這樣的國務卿，「硬是把在中情局期間撒謊、欺騙、偷竊那一套帶到美國外交場合」，並稱其有四大原罪，包括推動「斷供」世界衛生組織（WHO）組織、為掩蓋美國政府應對疫情不及格而不斷「甩鍋」大陸、繼續對伊朗和古巴等國搞「極限施壓」而在疫情下釀成更大人道主義災難，以及不顧美國民眾生命而一味追求政治私利。

評論還說，「蓬佩奧的所作所為，失信於美國人民，透支美國外交信譽，為害全球抗疫合作，成為美國巨大的恥辱與不幸」。

(中時電子報)