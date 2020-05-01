福奇稱病毒秋冬肯定再來 美國再訂購10萬屍袋

受新冠肺炎疫情不斷擴大的影響，美國政府在為軍方準備10萬裹屍袋後，再追加訂購了10萬個裹屍袋準備給平民使用，以應對最壞局面的出現。這也意味著雖然白宮方面宣稱疫情最多造成6到7萬人死亡，但其實最壞的情況還遠未到來。

據美國霍普金斯大學5月1日最新資料，截至1日上午10點，美國新冠肺炎累計確診者突破107萬人，死亡人數則突破6.3萬人，在過去的24小時中，新增確診病例超過3萬人，新增死亡病例高達2554人。

據《華爾街日報》報導，數周之前美國聯邦應急管理局就通過五角大廈購買10萬隻裹屍袋，用於應對大批新冠死亡病人，但是現在來看這些裹屍袋還是不夠用，很快就即將見底。據最新消息，在疫情最嚴重的紐約市，甚至出現了兩輛卡車滿載屍體未及時處理導致腐爛發臭的事件。專家分析稱，這說明美國疫情的死亡人數遠大於公開數字。

陸媒《澎湃新聞》報導引述專家的話說，美國疫情控制措施仍不夠堅決，因此疫情二次爆發風險極高。美國高層終於認清了疫情的殘酷現實，在幾個星期之前通過美軍訂購了10萬隻裹屍袋後，美國聯邦應急管理局日前再次增購10萬隻裹屍袋，這也意味著在美國官方的估計上，死亡人數將不只是目前的6到7萬人死亡，最壞的情況還遠未到來。

外媒指出，美國首席傳染病專家福奇博士先前曾表示，疫情可能造成10到24萬美國人死亡，隨後川普迫不及待地宣稱抗疫成功，死亡人數遠低於預估，並表示有信心將死亡總人數控制在6到7萬人的規模。但是隨著目前死亡人數已經突破6.3萬人，可能會直接戳破美國政府高層之前放出的牛皮。

《澎湃新聞》表示，由於疫情應對不力，加之很多美國人拒絕繼續居家隔離，紛紛上街呼籲「恢復正常生活」，美國此次增購的10萬隻裹屍袋其實是為冬季的「二次爆發」提前做準備。美國的疫情曙光還沒降臨，未來的損失還將繼續擴大。

(中時電子報)