新冠病毒至今已奪走全球逾21萬人性命，英國研究指出，由於染上新冠肺炎，平均每位死者少活11至13年。

美國新冠肺炎死亡人數居全球之冠。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《每日星報》（Daily Star）報導，由蘇格蘭公共衛生局（Public Health Scotland）及蘇格蘭格拉斯哥大學（Glasgow University）科學家組成的團隊近期公布研究數據，指出因為染上新冠肺炎，平均每位男性死者少活13年，女性死者少活11年。

這份研究主要採用義大利新冠肺炎死者資料庫，將死者的其他疾病背景，例如心臟方面疾病、心律不整、中風、高血壓、糖尿病、阿茲海默症、癌症等疾病全部考量進去，比對世界衛生組織（WHO）針對這些疾病發展出的壽命年限量表，最後統計出每位死者因為染上新冠肺炎，壽命平均減少10年以上。

研究團隊想要強調的是，即便部分死者因為本身患有其他疾病，壽命可能本來就比一般人短，但是染上新冠肺炎後，更讓他們大幅度減少原本可以存活的時間。

帶領研究的格拉斯哥大學麥卡利斯特博士（David McAllister）表示，新冠肺炎對患者壽命的影響，堪比冠狀動脈心臟病（coronary heart disease）或一般肺炎。

研究也發現，死者當中，原先患有高血壓的人比例最多，高達73%；其下依序是糖尿病31.3%、心臟疾病27.8%、心律不整23.7%。

年輕人注意！染新冠後恐中風喪命

醫生頭痛！不只攻擊肺 新冠病毒爆致命併發症

新冠病毒複製沒完！專家：14天隔離期無效

文章來源：Coronavirus is killing its victims up to 13 YEARS before they would have died naturally, study finds
文章來源：Getting coronavirus 'will take 13 years off your life', UK researchers claim

(中時電子報)

#新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #壽命 #死者 #少活 #英國研究 #13年 #疾病