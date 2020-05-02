新冠病毒至今已奪走全球逾21萬人性命，英國研究指出，由於染上新冠肺炎，平均每位死者少活11至13年。

美國新冠肺炎死亡人數居全球之冠。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《每日星報》（Daily Star）報導，由蘇格蘭公共衛生局（Public Health Scotland）及蘇格蘭格拉斯哥大學（Glasgow University）科學家組成的團隊近期公布研究數據，指出因為染上新冠肺炎，平均每位男性死者少活13年，女性死者少活11年。

這份研究主要採用義大利新冠肺炎死者資料庫，將死者的其他疾病背景，例如心臟方面疾病、心律不整、中風、高血壓、糖尿病、阿茲海默症、癌症等疾病全部考量進去，比對世界衛生組織（WHO）針對這些疾病發展出的壽命年限量表，最後統計出每位死者因為染上新冠肺炎，壽命平均減少10年以上。

研究團隊想要強調的是，即便部分死者因為本身患有其他疾病，壽命可能本來就比一般人短，但是染上新冠肺炎後，更讓他們大幅度減少原本可以存活的時間。

帶領研究的格拉斯哥大學麥卡利斯特博士（David McAllister）表示，新冠肺炎對患者壽命的影響，堪比冠狀動脈心臟病（coronary heart disease）或一般肺炎。

研究也發現，死者當中，原先患有高血壓的人比例最多，高達73%；其下依序是糖尿病31.3%、心臟疾病27.8%、心律不整23.7%。

(中時電子報)