美民主黨總統參選人拜登對於性騷擾指控完全否認，但外界仍認為對他的總統之路影響很大。（圖／美聯社）

美國民主黨總統參選人拜登(Joe Biden)最近遇上性騷案指控的麻煩，這個案子比起先前對異性「舉止失當」的案子嚴重一些，但比起川普來說，情況則是輕得太多了。雖然如此，媒體分析，10幾個女人搞不垮川普，但1個女人就可能搞垮拜登，原因在於川普是個流氓，而拜登卻是個紳士，選民確實會用不同標準來要求不同形象的候選人。

據《新浪網》指出，拜登於4月初遭一位名叫泰拉．雷德（Tara Reade）的女人指控對她性騷擾，事件發生於1993年，當時拜登擔任德拉瓦州聯邦參議員，雷德在他辦公室裡工作。某天拜登辦公無人藉機把她推推到牆上，用手指對她性侵。雷德表示當時曾向國會報案，另有數個朋友和家人表示當年曾聽雷德提起此事。

報導引述一位紐約華裔媒體人在《中國慈善家》雜誌刊出的文章說，拜登不是首次被女人投訴，去年內華達州前眾議員露西．弗勒絲（Lucy Flores）公開指摘拜登曾她競選活動上有讓她覺得怪異而不舒服的舉動，此後又陸續有7個女人出面對拜登有類似指控。拜登也很快就做出反應，表示並無惡意，也未覺行為有不妥之處，以後會注意尊重別人的個人空間。

而這次雷德的指控，77歲的拜登顯然很頭痛，多日未發一語。雖然媒體的調查未能找到任何相關的證據或類似情節，但民主黨內要求拜登解釋的呼聲仍愈來愈高。5月1日，拜登終於在MSNBC電視訪談提及此事並予以否認：「這件事從來、從來沒有發生過」。

報導說，川普在2016年競選時也曾被十幾個女人投訴性騷擾，包括他主持節目裡的選秀者、地產經紀人、飛機上鄰座乘客及著名雜誌《人物》的女記者。這些案子掀開喧騰一時，川普還被爆出曾在錄影時無意間被錄到一段閒聊，對女性有極為歧視性的言辭。即使如此，川普全部予以否認，即便是雜誌特意刊登川普和那位他「沒見過」記者的合影，川普仍聲稱「我沒見過她們」。

局外人很難斷定川普和拜登的這些投訴是真是假，但拜登現在面臨麻煩比川普當年選總統時大得多。這種事川普就算再多幾件，選民也不會苛責他，但拜登就算只有一件可能遭滅頂之災。

報導認為，這確實是雙重標準，人們會用聖人的標準要求聖人，用瘋子的標準要求瘋子。你自己貼上什麼標籤，人們就會以此來要求你。川普當自己的瘋子行徑，觀眾看久了也習以為常，拜登的民主黨高舉道德、正義，要與婦女、少數族裔、低收入者勞苦大眾站在一起，就會被用這些標準來要求。

報導最後分析，兩黨這種差異當然不只是品格問題，也有政治博弈的策略。美國走到今天，很多人都明白，眼高手低的偽君子雖然令人不恥，可至少你還有機會用他們用假仁假義來羞辱他們，可對於把仁義完全拋在一邊的人，那才叫真的無可奈何。

(中時電子報)