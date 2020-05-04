大陸中國工程院院士鍾南山在對海外大陸留學生直播時表示，他不贊成有些國家提出的「群體免疫」辦法，因為要犧牲很多人才能得到群體免疫，且現在疫情高發國家的感染人數，離可以群體免疫的程度還差很遠。

據在目前國際抗疫的局勢下，鍾南山也給各國大陸留學生們提出科學有效的防疫建議。對於有些地方提出群體免疫這個說法，鍾南山院士表示他不贊成這個辦法，「因為要犧牲很多人才能得到群體免疫，且現在疫情高發國家的感染人數離可以群體免疫還差很遠。」

據《央視新聞》指出，鍾南山在直播時表示，新冠病毒群體感染據稱在歐洲有到20%的，最高的報導是25%，但這個數字是離所謂的群體免疫差的很遠。鍾南山說，這個病群體免疫，一般要60%、70%的人感染以後才有這個可能，現在20%多些，遠遠還沒達到。

鍾南山說，「我並不太贊成這個做法，要犧牲很多人，死亡率就算1%，比流感也是高了10幾20倍，甚至100倍。死亡率要是2%、3%，那更不得了，那得犧牲很多人才能得到群體免疫？我不認同這個辦法，我們有很多辦法，我們能預防、我們能防護、我們會爭取時間、爭取製成疫苗，我想在中國不能靠這個所謂的群體免疫。」

在解答留學生疑惑時，鍾南山還說，病毒在高溫下的存活率以及活動率較差，但沒有任何證據表明新冠病毒能夠通過蚊蟲傳播。

他表示，我們知道蚊子可以傳播很多病毒，比較突出的是兩個例子，一個是瘧疾，另一個是登革熱，在非洲還是很多見的。但是現在沒有任何證據表明新冠病毒會通過蚊蟲感染，所以我不認為新冠病毒能夠通過蚊蟲傳播。

(中時電子報)