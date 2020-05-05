有美國白宮「中國通」之稱的副國家安全顧問博明(Matthew Pottinger)，在美東時間5月4日以流利中文發表演講，警告中國大陸如果繼續控制言論自由、忽視人民真實呼聲，可能引發執政危機，他並盛讚台灣是華人社會民主實踐的鮮活證據。在中美最近為新冠病毒源頭爆發激烈口水戰之際，博明的演說可能刺激北京作出強硬反擊。

據《英國廣播公司》(BBC)報導，美國白宮副國家安全顧問博明在「五四運動」101周年當日發表以古喻今的演講，回顧「五四」歷史、展望美中關係未來。這是首次有美國的政策制定者，以流利中文在白宮向中文讀者發表演講。

他在演講中問道，「五四」的最終遺產將是什麼？「這個問題，只有中國人民才能回答，五四運動屬於他們。五四的民主願望還會等到下一世紀嗎？五四的核心思想會不會每次都被官方的審查而抹掉？今天仍然堅信這一主張的人會被稱為『不愛國』、『親美』有『顛覆性』嗎？我們知道共產黨會儘量這樣做的。」

博明在演講中呼籲「少一些民族主義，多一些平民主義」。他表示，推動英國脫歐與川普勝選背後的核心力量，和五四運動的如出一轍，即是平民主義(populism)，這股力量推動以民為重的政府。他還說，追求民主來自中國傳統思想，而台灣就是華人社會民主實踐的鮮活證據。

報導說，博明被認為是白宮中少有的中國專家，推動了川普政府多項對華鷹派政策。他的這番演講可能刺激北京，激化美國與中國近來圍繞新冠病毒源頭的輿論戰。

這場由維吉尼亞大學主辦、討論美中關係的網路活動中，博明發表了長約20分鐘的預先錄製講話，隨後以直播方式進行問答。他還透露，他以英文寫作演講稿，再與幾個朋友合作，將文稿翻譯為中文。之所以選擇以中文演講，是因為中國大陸缺乏多元的聲音，他希望與「在中國的朋友展開對話」。

報導指出，這不是博明第一次公開「曬中文」，2018年出席大陸駐美大使館的國慶招待會時，博明以中文引用孔子名言「名不正，則言不順，言不順則事不成」，點明了美中之間的競爭關係。自從那場演講之後，博明未再出席大陸大使館的活動。

現年46歲的博明，大學時期在麻州大學學習中文與中國研究，1998年至2005年擔任路透與《華爾街日報》駐北京記者。他之後參軍，成為美國海軍陸戰隊的情報人員。2010年退役後，博明曾涉足商界，曾在紐約一家對沖基金工作，還創辦過一家調查大陸企業的商業調查公司。2017年加入國安會主管亞洲政策，是如今白宮高層官員中僅有的「中國通」。

報導指出，近來數月，美國推出了多項針對中國大陸的政策，包括疫情初期的中國停飛令、以“武漢病毒”稱呼covid-19、停止資助世界衛生組織，乃至中止美國和平隊的「中國專案」、下令大陸官媒駐美機構裁減大陸籍員工等等，博明被認為是上述鷹派政策的重要背後推手。

(中時電子報)