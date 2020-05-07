在歷經新冠病毒在歐美等國肆虐近2個月時間後，全球經濟遭到重創。時序進入5月後，許多國家疫情稍緩，多個經濟體紛紛出台復工政策，積極重新啟動經濟活動，希望飽受疫情衝擊的經濟活動能迅速重回快車道。

《環球時報》引述外媒報導，德國總理梅克爾6日對經濟重啟明確開出綠燈，對自3月中旬以來遭到重創的德國商業活動打下強心針，她表示：「在採取必要防護措施的情況下，所有的商店都可以開放」。

《德新社》報導說，德國即將進入全面復工階段，預計在5月底前全面重啟經濟，經濟活動將迅速進入快車道。各州將自行決定本州大學、餐廳、酒吧、旅館、影院和舞廳等場所的逐步開放事宜。

報導說，目前占德國企業總數99%以上的中小企業已經全面復工。德國各大汽車企業復工已如火如荼展開，福斯汽車各地工廠於4月27日已搶先恢復生產，寶馬汽車則自5月初陸續重啟生產線，包括英國牛津在內的部份廠區則暫訂月中以後逐步恢復生產。

法國的全面復工比德國略晚一些，目前政府計畫於5月11日開始逐步復工。法國雷諾汽車與德國車廠同步於4月27日重啟生產線，遍佈法國各地的零部件工廠也已先期部分恢復生產。

疫情特別嚴重的義大利也開始推動復工計畫，約440萬人自5月4日起恢復工作，進入抗疫和恢復經濟並行的第二階段。公共場所如博物館與一般商家則預計於5月18日恢復營運，餐廳、咖啡廳與理髮店則被允許6月1日起復工。

英國的情況較差，疫情仍持續擴散，但已有許多企業開始復工做準備，行業協會都制定了詳細的復工指導方案。知名汽車廠勞斯萊斯和阿斯頓馬丁先行重啟生產線，捷豹、路虎正在準備復工。

美國各州也在川普的呼籲下陸續重啟經濟，但各州狀況不一。最早重啟經濟的喬治亞州，4月24日起部份商業活動可在保持社交距離和衛生要求下重新開業，經濟大州加州則自5月8日起重啟經濟，商店可有限度開始營業，舊金山等地仍延長居家禁令，但允許恢復部份戶外健身與商業活動。整體而言，最早重啟經濟的密蘇里州、堪薩斯州、印地安那州和新罕布什爾州對經濟影響較小，經濟比重較大的州則是有限度開放。

亞洲的韓國則於5日結束社交距離嚴守期，正式轉入生活防疫期，允許在5大生活防疫守則前提下進行聚會等活動，但仍需保持社交距離。

由於重啟經濟的推動，要求復蘇的樂觀情緒推動國際油價連續多天大漲。前一天，西德州輕原油(WTI)上漲3.08%，自今年4月中旬以來首次報收4美元以上，連續第5天上漲，創下去年7月以來的最長日連增紀錄。

(中時電子報)