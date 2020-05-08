內務委員會會議 (第一部分)(2020/05/08)

香港立法會8日下午召開內務委員會時，建制派與民主派為搶佔主席台發生衝突，有約20名保安人員包圍主席台保護主席李慧琼，兩派議員發生推扯，2名民主派議員被保安抬離，前後共11名議員遭逐出會場，數位議員在拉扯時受傷送醫。

香港立法會爆激烈衝突，會場一片混亂，十餘名議員被驅離會場。（圖／美聯社）

內務委員會會議 (第二部分)(2020/05/08)

綜合港媒報導，香港立法會內務委員會今午(8日)召開會議，並由現任內會主席李慧琼主持。在前一會議中建制與民主兩派議員就因7．21元朗鬥毆事件中有議員參與而爭吵不休，在內務委員會準備召開時，民主派及建制派隨後一齊衝前搶佔位置，約20名保安隨即衝往台前保護主席李慧琼，雙方議員發生推擠拉扯，民主派朱凱廸和陳志全2位議員先後被保安抬離會議室，楊岳橋、譚文豪、尹兆堅、黃碧雲和許智峯之後也被李慧琼驅離會場，其間尚有議員受傷送醫治療。

香港立法會民主派議員陳志全遭保安人員抬離議場。（圖／路透）

會議重新召開之後雙方繼續互罵，部份議員在議場內進行網路直播並在主席台前舉牌抗議，主席李慧琼再驅逐2名議員。副主席民主派議員郭榮鏗則在下午4時15分左右自行宣布結束會議，並和其他泛民議員一同離場。此時席旁聽會議的工黨主席郭永健突拋下雜物，主席重開會議後再驅逐議員。

重開後的會議又有議員提出會議合法性提出質疑，指內務委員會6個月未能選出新主席，對先前法律解說與臨時議案提出異議。期間爭吵與肢體抗議不斷，會議完全無法進行。到下午6時許，亂糟糟而毫無進展的內務委員會就在十餘名議員被逐出會場，與多名民主派議員退席的狀況下宣布結束。

(中時電子報)