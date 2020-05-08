由於口罩嚴重短缺，美國從上個月開始進口一度引起爭議的KN95口罩，但是美國食品藥物管理局(FDA)發出新的禁令稱，有66家正在向美國出售醫療用口罩的中國大陸口罩製造商已被禁止在美國銷售，因為專家稱這些口罩品質不佳。

據《美國之音》指出，醫生、護士和醫院非常需要N95口罩，因為它比常規的外科口罩或布制口罩更加有效。在實驗室測試中，口罩對非油性微粒（包括新冠病毒等微生物）的過濾效率需達到95%以上。

不過，美國食品藥品監督管理局（FDA）周四表示，中國大陸生產的名為KN95的口罩只能過濾掉24%的非油性顆粒物，其中有一批口罩僅阻擋了1%的顆粒物。由於口罩品質不佳，已有66家大陸口罩生產商被禁止在美國銷售醫用口罩，此一禁令使獲准向美國醫務工作者提供口罩的大陸企業從80家減少到14家。

報導說，由於供應短缺，美國從上個月開始從中國大陸購買N95口罩，而大陸製N95口罩曾在美國引發品質不佳的爭議。

FDA還提醒，已經向涉嫌兜售假冒甚至是危險的新冠治療方案的公司發出了42封警告信。警告信涉及了數百種假冒的新冠治療藥物、檢測工具和防護設備。

FDA表示，美國聯邦法院已經介入並阻止一款危險產品的銷售，此項名為「神奇礦物溶液」（Miracle Mineral Solution）的產品無視FDA警告仍持續銷售。FDA說，這種產品不過是一種類似工業強度漂白劑的溶液。

(中時電子報)