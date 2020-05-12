美國屢屢劍指大陸防疫不力、隱匿疫情，讓新冠肺炎全球大流行，此舉惹毛大陸，內部出現聲音要重談第一階段貿易協議，對此，美國總統川普11日回應「一丁點興趣也沒有」。

新冠肺炎疫情讓美陸關係降至谷底，美國總統川普不斷劍指大陸要為新冠全球大流行負責，讓大陸貿易談判相關人士相當火大，內部甚至出現重談第一階段貿易協議的聲音，對此，美國總統川普冷淡回應「我沒興趣」。

新冠肺炎疫情重創美國，華府屢屢劍指大陸，包括指控病毒源自於武漢病毒實驗室，最近又指和北京當局有關的駭客試圖竊取美國研究人員的相關防疫資訊，北京當局屢屢否認，大陸官媒《環球時報》英文版昨（11）日晚間引述消息人士指出，美國對大陸的種種「惡意攻擊」已激起大陸貿易談判知情人士「海嘯般怒火」，認為川普的反陸陰謀是在掩飾自己防疫不力，內部逐漸出現鷹派聲音，建議高層考慮將1月份達成的第一階段貿易協議作廢，和華府重新展開談判，談成一份對大陸較有利的協議。

大陸一名前貿易官員甚至透露，中止第一階段貿易協議是有利於大陸的，因為依照美國現在的經濟狀況以及即將到來的總統大選，華府現在承擔不起一切從頭開始。

針對大陸出現重談第一階段貿易協議的聲音，路透社報導，川普11日在白宮記者會上冷淡回應「我沒興趣」，他還特別強調，「我完全沒興趣，一丁點興趣也沒有。」

路透社引述2名消息人士指出，大陸進口商周一購買至少4貨櫃、總計約24萬噸的美國大豆，預計7月開始運往美國，未來還有可能進行更多採購。

根據1月美陸達成的第一階段貿易協議，北京承諾接下來2年陸續購買總價達2,000億美元的美國商品及服務，華府則會逐步取消對陸商品加徵的關稅。

(中時電子報)