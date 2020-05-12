針對疫情相關問題，美國總統川普與媒體槓上早已見怪不怪，但被問到直接轉頭走人，實屬少見。在11日的白宮疫情簡報會上，美籍記者江維佳在詢問美國人民接受檢測與性命流失等問題，讓川普不耐反嗆「去問大陸」，而在美國有線電視新聞網記者CNN追問時，川普索性直接中斷了記者會，轉頭走人。

面對華裔女記者質疑「美國雖然檢測領先但人民仍失去性命，仍每天目睹更多死亡案例，為什麼這對你而言像是一場全球競爭？」，川普怒反嗆，要她去問大陸。

綜合美媒《CNBC》與CNN等外電報導，這場在白宮玫瑰花園的記者會上，除了展示了病毒檢測的設備，講台後還有「在檢測上美國領先全球」的大型看板，彷彿是川普的另類造勢場合，在記者會上川普也藉此機會對媒體幾乎有問必答，時間將近1小時。

不過，面對來自CBS的美籍華裔記者江維佳（Weijia Jiang，音譯）詢問「總統擬一再宣稱在檢測上，美國做得比其他國家還要好，但這樣有差嗎？如果每天許多美國人民仍失去性命，我們仍每天目睹更多死亡案例，為什麼這對你而言像是一場全球競爭？」對此，川普回答，「全球各地都有人死亡，而你的問題最好問問大陸，問大陸這個問題，好嗎？如果你問他們此一問題，你會達到不同的答案」。

江維佳緊接再問，「總統，你是刻意對我說這些嗎？」暗示她恐遭到歧視，而川普也反嗆「我不是針對你，我是針對所有提出這種惡劣問題的人」，江維佳也反駁「這才不是惡劣問題」，但川普已點名下一個提問。

在川普與江維佳對嗆後，在她旁邊的CNN白宮記者科林斯（Kaitlan Collins）立即舉手提問「我有兩個問題」，但卻遭川普打槍「我不是指你」；科林斯稱總統之前是點名她，但川普堅稱「我點妳但沒回應，我現在要讓後面那位記者提問」，科林斯解釋她只是想讓江維佳先說完，讓早一臉臭的川普立刻宣布記者會結束，轉身走人。

上月22日，川普在白宮疫情記者會上也是簡報22分鐘後就立即走人，未接受媒體提問。他當日在推特上表示，「「舉行白宮記者會有什麼用？這些濁流媒體（Lamestream Media）只會提充滿敵意的問題，又拒絕正確報導真相或事實。他們獲得創紀錄的收視率，而美國人除了假新聞外，什麼也沒得到。根本不值得花時間和精力！」

(中時電子報)