加州州長紐森周二將宣布加速解除防疫封鎖，在開放零售、製造、物流與休閒公共場所後，再新增餐廳開放現場用餐。已長時間封鎖的民眾開始逐步恢復正常生活，洛杉磯民眾更早於周末就按耐不住湧上街頭，表達對自由嚮往。海灘上有上千未戴口罩民眾聚集示威，聲稱居家禁令違憲，要求政府加速重啟經濟，美媒稱其為「用生命博自由」。

據《美國之音》報導，州長紐森日前宣佈，加州進入重開經濟的第二階段後，悶在家中許久的民眾在母親節的周末湧上街頭，許多商店與公共場所開始出現人潮，洛杉磯部分公園、高爾夫球場、散步小徑等都在開放中，政府要求各行業營運時仍需遵守衛生部門的規定。預計周二紐林再加速開放餐廳現場供餐營業，將會有更多民眾前往消費。

報導說，公園裡民眾依然嚴守社交距離規定，三三兩兩步行或跑步、遛狗，即便在周末的母親節也未舉行群聚慶祝活動。

不過據《福斯新聞》報導，母親節當天，洛杉磯市中心販賣鮮花的商店人滿為患。人們爭相搶購鮮花，也顧不上社交距離的規定，群聚現象對民眾健康帶來的潛在威脅。

《美國廣播公司》(ABC第7頻道)則報導，周末有約一千多人聚集在洛杉磯縣漢丁頓海灘(Huntington Beach) 的碼頭附近，強烈要求重啟加州經濟。示威現場許多人沒有戴口罩，也沒有遵守六英尺(1.83公尺)社交距離的規定。有人拿擴音器演說稱「居家令」是「絕對違反憲法的」。市長居所外也有團體進行抗議，要求准許更多商家開門營業。

報導說，洛杉磯在周五重啟部分經濟活動後，星期六新增病例超過千人，約為全加州新增確診人數(2244人)的一半。

洛杉磯海灘將於周三開放，已有分析警告說，隨著全美各地對疫情的逐步解封，人口流動變得更加頻繁，這將使得防禦新冠病毒的傳播變得更加困難。

(中時電子報)