美國在各州一片要求重啟經濟的呼聲下，已陸續解除休閒娛樂與公共場所的禁令，恢復民眾正常生活與各營業場所經營活動。不過，美國白宮衛生防疫專家安東尼．福奇表示，他準備在向參議院作證時提出警告，如果沒有按照專家所制定的《重啟美國》(Open America Again)指導方針，在還不具備條件時過早開放，將會製造更多的痛苦，也會有更多人犧牲性命。

《紐約時報》指出，白宮的防疫專家福奇將在當地時間週二參加美國參議院的聽證會，這是進入緊急狀態以來，他首次在沒有美國總統川普在場的情況下單獨面對媒體與國會。他在出席聽證會前致信《紐約時報》表示，他將向參議院健康、教育、勞工與養老金委員會（HELP）傳達的主要訊息，就是試圖過早開放美國會帶來何種風險。

福奇在信中強調，如果跳過《重啟美國》指導方針來進行重啟經濟生活，就可能會再度經歷疫情在全國大範圍內多次爆發的危險，這將導致不必要的痛苦和死亡，也會實質上阻礙我們回歸正常生活。

報導說，福奇所指的《重啟美國》指的是白宮所制定的3階段計劃，該方針建議，要重新開放防疫封鎖措施，必須連續2星期出現病毒檢測陽性或確診病例下降趨勢，同時有能力對易感染人群（如療養院）的無症狀感染進行有效的接觸蹤與病毒檢測。

報導指出，這項方針與川普政府不斷強調的論點完全相反，白宮一直對外聲稱各州已做好準備重新開放，疫情也已經獲得控制。而福奇在郵件中提到的《重啟美國》的指導方針，幾天前也被曝出已遭白宮擱置。

這份指導方針是美國疾病預防控制中心（CDC）日前應白宮要求所編寫，以讓各州做為新冠疫情期間預備開放以及如何開放公共場所的指導建議。CDC官員表示，它原訂上周五公佈，但後來被告知該方針「永遠不會實施」。許多州根本無法按方針重啟經濟生活，因為在數百萬生活困苦的民眾與面臨破產企業的壓力下，各州被迫提早開放。

美國CDC前主任弗里登（Thomas Frieden）表示，「現在的開放不是基於科學，而是根據政治、意識形態和公眾壓力來重新開放，這樣的結果會很糟糕」。

報導表示，很多科學家都認為，令人擔心的第2波疫情可能不會等到秋季才爆發，而是會轉為近期在全國各州地無預警地爆發規模不等的疫情。

(中時電子報)