川普競選廣告：拜登是中國傀儡

美國總統川普近期緊緊抓美國人在新冠病毒疫情期間對中國大陸的敵意，將美國疫情擴大的責任推給大陸，並以前所未有的強硬言辭抨擊北京，做為其競選連任的主軸。不過，民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)陣營卻指責稱，川普只是嘴上強硬，幾乎沒有採取任何實際行動。

拜登的的高級顧問傑克．沙利文(Jake Sullivan)向《路透》表示，拜登正在準備推出未來要如何更好地與北京打交道的政策，這項政策將會凸顯美國面對中國大陸這個最重要的地緣政治與經濟競爭者，川普表現極為軟弱。

曾在歐巴馬政府任職的沙利文說，拜登總統打算做兩件事：讓川普對中國政策一系列災難性失敗負責，同時凸顯川普強硬言辭與軟弱行動之間的巨大落差。

沙利文說，在新冠病毒問題上，拜登將繼續批評川普對大陸國家主席習近平的諂媚姿態，攻擊川普破壞美國與其傳統盟友的關係，指責他減少美國在國際機構中的作用和影響，並實際上協助中國大陸擴增其國際影響力。在美中貿易戰議題上，拜登將著重在強調美國人付出高昂代價，回報卻極為有限。

沙利文說，川普希望能推動中國做出改變，但是外界的評斷不是看你做何「推動」，而是要看到有何「改變」。

報導說，中國議題顯然會成為這次總統大選的主要焦點。由於新冠疫情已造成8萬人死亡，2千多萬人失業，但共和黨仍將這一切歸咎於中國，並聲稱拜登是「熱愛中國的候選人」。

沙利文說，拜登不會像川普那樣單獨對中國採取行動，而是結合志同道合的國家共同對中國施壓。

報導說，皮尤研究中心（Pew Research Center）3月份於新冠疫情期間進行的民調顯示，美國人對中國大陸的負面看法已升至15年來的最高點，有2/3的民眾不喜歡中國大陸，這個數字相較川普就任初期已上升了20個百分點。

(中時電子報)