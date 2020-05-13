經濟學人智庫(Economist Intelligence Unit)發表報告稱，新冠病毒疫情將影響過去近20年大陸在全球貿易及供應鏈中建立的重要性，以及由此帶來的全球化浪潮；此次疫情之後將會有多行業的將其部分供應鏈遷出大陸，以建立一個減少依賴中國大陸為重點且更為多元化的亞洲供應鏈網絡。

據《路透》引述報告指出，近30年來全球經濟高度依賴大陸，讓大陸在許多行業中佔有全球貿易份額超過一半，例如在電信設備方面占全球份額（以數量計）於2018年達59%。自2001年加入世界貿易組織（WTO）後，大陸在全球貿易和供應鏈中的重要性不斷提高，跨國企業利用大陸在生產及需求方面提供的貿易機會，引領最近一波的全球化浪潮。

報告說，「然而，由於新冠病毒疫情影響，此一趨勢不只會停止，甚至還會逆轉。」

經濟學人智庫表示，中美貿易戰及大陸工資上漲已經促使一些跨國企業將供應鏈由大陸轉移到亞洲其他地區，最早出現此情況的為紡織行業。疫情並將推動更多其他行業搬遷並分散供應鏈，這樣的結果會是建立一個較少以大陸為重點，而且更為多元化的亞洲供應鏈網絡。此外，通過在美洲和歐洲建立半獨立的區域供應鏈，可讓企業在未來可能受到衝擊時提供緩衝。

報告稱，建立供應鏈很難，要搬遷則更為困難，特別是汽車行業。但是，隨著愈來愈多的企業作出搬遷供應鏈的決定，向區域化供應鏈轉移，將會是這次疫症危機帶來具有長期影響力的結果。

(中時電子報)