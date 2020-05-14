新北汐止男子陳屍水塔 住戶飲用10餘日屍水 19:582020/05/14 中時電子報 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北汐止男子陳屍水塔住用飲用10餘日屍水。（中時電子報） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市一名患有精神病史男子，上月29日離家失蹤，竟被發現死在離家不遠的一處大樓水塔內，該處住戶飲用多日屍水，察覺有「異味」，管委會前往水塔察看，赫然發現一具屍體，嚇得住戶連連作嘔。 目前該區管委會已報警處理完畢，請人將將屍體打撈出來，把水塔儲水放掉、做全面消毒，有人建議先將水塔打掉重蓋，才能讓住戶安心。 (中時電子報) #新北 #汐止 #男子 #陳屍 #水塔 #住用 #飲用 #10餘日 #屍水 #水塔 #住戶 #飲用 #屍水 #離家 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北要11日撥款 陳時中稱很難 04:102020/05/10 生活新聞 紓困之亂柯P喊「新北逆時中」侯友宜回應了 11:132020/05/10 政治 九千多件紓困案送中央 陳時中：新北有點誤解了 14:482020/05/10 生活 最棒母親節禮物！搭淡海輕軌旅行Chill 秀合照抽到府清潔服務 15:242020/05/10 生活 新北紓困速審 拚今日發萬元 04:102020/05/11 財經焦點 新北友善契作 助有機茶行銷 04:102020/05/11 地方新聞 安心即時上工將滿月 新北超過1500人迅速派工 14:502020/05/11 政治 持西瓜刀追砍新北勞工局副局長 女判緩刑強制醫療 15:002020/05/11 社會 愛心大使黃子佼直播推一把 新北母親節庇護商品秒殺 16:302020/05/11 財經 衛福部退回新北萬件紓困 新北：衛福部僅建檔、並未審核 18:592020/05/11 政治 社會熱門新聞 登西巒大山錄下鬼影 山友：恐是魔神仔 - 社會 顏清標次子捐肝救父 美女老婆又被想起 - 社會 基隆河6號水門又現浮屍 本周第5具民眾毛骨悚然 - 社會 拖板車載25噸鋼捲利刃飛出 撞出大坑洞 - 社會 新北汐止男子陳屍水塔 住戶飲用10餘日屍水 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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