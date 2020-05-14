新北市一名患有精神病史男子，上月29日離家失蹤，竟被發現死在離家不遠的一處大樓水塔內，該處住戶飲用多日屍水，察覺有「異味」，管委會前往水塔察看，赫然發現一具屍體，嚇得住戶連連作嘔。

目前該區管委會已報警處理完畢，請人將將屍體打撈出來，把水塔儲水放掉、做全面消毒，有人建議先將水塔打掉重蓋，才能讓住戶安心。

(中時電子報)