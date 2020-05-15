蕭敬騰（老蕭）出道以來形象正面、各類活動邀約不斷，今年陸續接下雞精、牙膏、保養品、服飾品牌、拌麵、手機及汽車等九項代言，吸金超過一億元台幣；熱愛打籃球的老蕭，日前再接下手遊《灌籃高手 SLAM DUNK》代言人，廠商今公布全新廣告，老蕭在影片大秀球技。

老蕭小學三年級開始愛上籃球，也是現在最喜歡的運動，可以隨時開打又非常健康。提到這次合作，老蕭興奮地說：「這是全年齡都很喜歡的經典IP，就算不愛籃球或不打籃球的人也可以藉由這次的手遊，真實體驗籃球的熱血互動，這次的手遊合作，就像是跟『國際巨星們』合作一樣，真的很開心又覺得驕傲！」

問到最喜歡漫畫中那個角色，老蕭話匣子瞬間大開：「我喜歡很多角色也（笑），像是櫻木花道、宮城良田、晴子、彩子我都喜歡，其中最愛彩子，因為彩子性格熱情奔放，又會運動，有自信，又有領導能力。」完全展露出對灌籃高手的如數家珍與熱愛。

蕭敬騰近日再接新代言。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰近日再接新代言。（喜鵲娛樂提供）

(中時 )