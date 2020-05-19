澳洲要求WHO調查新冠肺炎疫情 陸對澳進口大麥課80%重稅

世界衛生大會（WHA）從周一起在日內瓦召開，在澳洲提案，要求世界衛生組織（WHO）獨立調查新冠肺炎因應方式後，已有超過120個成員國連署。

綜合外電18與19日報導，就在WHO同意多數成員國所請，展開調查之際，北京下了重手，對澳洲進口大麥課徵超過80％的懲罰性關稅。

澳洲貿易、旅遊暨投資部部長伯明罕（Simon Birmingham）說，坎培拉對此深感失望。在澳洲出口的大麥中，中國大陸就佔了一半，北京課重稅，對澳洲的大麥貿易可謂揮了一記重拳。

(中時電子報)