澳促新冠調查 陸揮80％關稅重拳 09:422020/05/19 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澳洲雪梨郊區大麥筒倉的資料照。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲要求WHO調查新冠肺炎疫情 陸對澳進口大麥課80%重稅 世界衛生大會（WHA）從周一起在日內瓦召開，在澳洲提案，要求世界衛生組織（WHO）獨立調查新冠肺炎因應方式後，已有超過120個成員國連署。 綜合外電18與19日報導，就在WHO同意多數成員國所請，展開調查之際，北京下了重手，對澳洲進口大麥課徵超過80％的懲罰性關稅。 澳洲貿易、旅遊暨投資部部長伯明罕（Simon Birmingham）說，坎培拉對此深感失望。在澳洲出口的大麥中，中國大陸就佔了一半，北京課重稅，對澳洲的大麥貿易可謂揮了一記重拳。 (中時電子報) #WHO #WHA #新冠肺炎 #武漢肺炎 #中國大陸 #澳洲 #世界衛生組織 #調查 #80％ #關稅 #成員國 也許您會感興趣 國際熱門新聞 夢碎！梅根哈利洛城面對殘酷現實 - 國際 奉送8字開戰！川普嗆歐巴馬該坐牢50年 - 國際 獲陸20億！WHO要調查新冠了 但一關鍵問題沒著落 - 時事 天天吃奎寧＋鋅片！川普驚爆抗疫新爭議 - 國際 不禁美限我！入境港遭集中隔離 多國火大了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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