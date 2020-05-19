台灣蔡英文總統周三就職演說如何處理兩岸關係受到美中台與亞太周邊國家高度關注，美國國際關係學者與台灣學者在一場網路研討會上分析指出，蔡英文會延續目前對北京的立場，不致有太令人意外的表態，不過她會在涉及台灣主權的部分「劃出標記」，但這些標記不會跨越北京的紅線。

據《美國之音》報導，美國賓州大學法學院法律政治學教授戴傑(Jacques deLisle)、台灣遠景基金會執行長賴怡忠、美國華盛頓大學國際關係教授薩特(Robert Sutter)上周在華盛頓大學一場網路會議上，針對蔡英文就職演說如何處理兩岸關係進行深入分析。

薩特說，「蔡英文是一個很沉著冷靜的人，她非常關注台灣的主權，在台海兩岸關係方面有很多經驗，她也知道其中的按鈕是什麼，她不想要逼迫北京，所以她會避免觸碰那些按鈕。」

薩特認為，蔡英文的立場會相當一貫，不會有令人意外的「大驚奇」。「北京將會不高興───北京其實已經不高興了，他們不想要她做總統，因為她是一個難對付(formidable)的對手，所有這些事情將會反映在她的演說裡。會不會有大驚奇？我不認為會有大驚奇，我認為她會非常一貫。」

台灣遠景基金會執行長、台灣智庫副執行長賴怡忠說，台灣「接收到許多來自中國的信號，要求蔡英文說這說那以表達她對中國的善意」，不過看到近來中國大陸對台灣的軍事騷擾不斷增強，希望中國能夠「降溫一些」，以便蔡英文能有一個較好的理由來對中國大陸做出回應。

戴傑認為，蔡英文第二任的就職演說會和第一任演說類似，她將會表示她不是挑戰台海現狀的人，現在是北京的威脅在改變現狀。蔡英文當然不會提「九二共識」或「一中原則」，但會對當前兩岸局勢與造成的原因有所著墨。

戴傑指出，預期蔡英文會非常強調台灣民主自由社會如何成功地應對新冠肺炎。她在表述香港的局勢時必須極度小心，因為那顯然是她成功連任的關鍵，不過卻深深刺痛北京。她會輕描淡寫地提到台灣模式的吸引力，以及台灣人民如何珍視這個模式，暗示台灣不想成為香港。蔡英文在涉及台灣主權的表述上會劃出標記，但不會跨越紅線。

另外，雖然美台關係目前被稱為正處於前所未有的極佳狀態，但薩特認為今年美國總統選舉可能是一個變數，雖然民主黨陣營在選舉期間對北京的立場不能比川普軟弱，但他們對台灣的立場是否和4年前歐巴馬政府一樣，還需要觀察。

賴怡忠認為，他不會為美國政府領導層變化會影響美台關係，因為美國國會兩黨和行政部門的政策已經讓美台關係的基礎非常穩固。

蔡英文星期一在推特帳號上發文，邀請各界在台北時間5月20日當天上午9點到推特上觀看她和副總統賴清德的就職儀式直播，「慶祝在這個擁抱多元化的繁盛民主制度下人民所擁有的力量。」

(中時電子報)