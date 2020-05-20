胡錫進：看完蔡英文的就職演講，老胡只想說：入戲太深！

美國務卿蓬佩奧公開祝賀蔡英文總統就職引起大陸外交、國防與國台辦強烈回應，大陸知名媒體網紅胡錫進為此發文表示，蓬佩奧明擺著是做給北京看的，但最終決定台海局勢走向的是實力比拼。未來在外交領域上，北京可能讓台灣邦交國「基本歸零」，機艦遶台可以更靠近台灣島，如果美軍也來，首先受傷的將是台灣經濟，這是大陸非常玩得起的「長期遊戲」。

擔任陸媒《環球時報》總編輯的胡錫進在微博發文表示，美國政府正在台灣問題上開倒車，用「切香腸」的方式試圖消磨北京在這個問題上的底線，同時有意刺激大陸。但是大陸方面很清醒，一方面不會被華盛頓這些動作帶偏了節奏，一方面會做出新的台海博弈安排，牢牢把握地區局勢的戰略主動權，最終粉碎美台的所有圖謀。

胡錫進說，嘴長在蓬佩奧等美國政客的腦袋上，北京豈能指揮得了他們？如果被他們的嘴牽制了，豈不要累死？美國按照中美關係之前的規則講話時，北京會與之呼應互動，當華盛頓打破規則，中美關係和台海局勢都在變動，自然要調整出牌對策。中美在台灣問題上的規則打破，未來就是你搞你的，我搞我的，接下來誰更難受，很不好說。

胡錫進強調，最終決定台海局勢走向的是實力比拼。現在可不是1996年「台海危機」的時候，大陸的軍事力量已經能夠有效震懾台軍，威懾美軍。兩岸之間的經濟力量更是朝著大陸方向傾斜。這是台海局勢的大輪廓。

他指出，在外交領域最終可能出現這樣的局面：台灣的「邦交國」基本歸零，唯有華盛頓可能給它某些高於之前的「優待」，但這種「優待」如果衝撞《反分裂國家法》，將意味著台灣之前的所有遊戲將在一夜之間終結。

胡錫進表示，大陸有向台當局施壓、宣示對台主權的無數手段，包括解放軍的戰機、軍艦更貼近台灣島，如果美軍也來攪和，最受傷害的首先是台灣經濟，美國的戰略風險一點也不比中國大陸的小。那將是中國大陸非常玩得起的「長期遊戲」。

胡錫進最後說，中國正在變得越來越有力量，我們對台灣宣示主權的能力肯定也是越來越強的。美台此時想「低成本」搞小動作，太天真了吧。我們會讓他們在一些想得到或者想不到的地方感到疼痛的。他們需要猜一猜：如果大陸說「你搞你的，我搞我的」意味著什麼？以及他們會在什麼時候從哪個方向挨一棍子。

(中時電子報)