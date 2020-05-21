憨兒小林進行拖地清潔。（林雅惠攝）

受到新冠肺炎疫情影響，憨兒就業受阻，近3年來職場就業身障者有53名，疫情蔓延後有19名遭減班或停班，所幸善心企業World Gym世界健身俱樂部在高雄區錄用9位憨兒，讓減班或停班影響降低，並藉此拋磚引玉，讓身心障礙者能在職場有穩定就業的機會。

喜憨兒基金會副執行長羅淑霞表示，針對具有就業意願及就業能力，但不足以獨立在競爭就業市場工作的身心障礙者，基金會依其工作能力等條件提供支持性就業服務。

38歲阿雅成功錄取World Gym世界健身高雄文衡店清潔人員後，卻因肢體張力限制加上學習速度慢，工作時常出錯，就服員趕緊找出適合阿雅的工作方法，經過2個月的輔導，阿雅工作已步上軌道。

47歲小林沒有太多工作經驗加上高齡，在連續2個月求職碰壁下，小林沮喪表示：「沒有人會想要用我這種憨囝仔啦！」就在此時World Gym世界健身高雄文衡店釋出了清潔員職缺雇用了小林，目前已就業2個月的小林，除賺取薪資外，也慢慢提升了自信。

World Gym世界健身俱樂部台灣區總裁柯約翰表示，全台展店需求人力、不忘企業社會責任，樂意給予身障者機會，讓憨兒利用有限能力，發揮無限工作潛力，為自己生活打點、也減輕憨兒家庭的負擔。

(中時 )