美國參議院通過法案要求，要求嚴加監管在美上市的大陸公司，並加強其資訊披露。法案通過後立即在股市出現效應，大陸多家在美上市公司股價大幅下挫，市場並傳出可能會有多家大陸公司退出美股，大陸知名企業百度公司也傳出正在考慮退出美股，重新在香港上市。

據《英國廣播公司》(BBC)指出，該法案雖適用於所有外國公司，但矛頭明顯指向大陸。法案在美國總統川普簽署並成為法律之前，還必須由美國眾議院通過。

報導說，目前正是中美兩國的緊張關係因病毒大流行而加劇，大陸知名咖啡連鎖店瑞幸咖啡也爆出財務造假醜聞。許多在美國上市的陸企都感受到，最近受到越來越多的審查。

《美國之音》報導說，據這份名為《外國公司問責法案》的議案，如果在美國上市的外國公司連續3年未能遵守美國上市公司會計監督委員會的審計，這些公司將被禁止在美上市。法案同時要求上市公司披露他們與本國政府的關係，如果上市公司僱用不受美國監管的會計公司，導致美國審查機構無法審計其財務報告，法規就會要求這家公司證明其不歸外國政府所有或控制。

報導引述法國外貿銀行首席亞太經濟學家加西亞（Alicia Garcia Herrero）指出，在美上市的陸企經常以「國家秘密」為由，阻止美國監管機構檢查檔和記錄，這是美國證交會主要擔心的問題。近年來數百家中國公司通過在美上市籌集了數百億美元，但由於違法成本低，中概股的信用記錄一直欠佳。

《美中經濟與安全審查委員會》於2019年編製了一份名單，列出了165家在美國交易所上市的大陸公司，其中包括大陸科技巨頭阿里巴巴和百度。《外國公司問責法案》在參議院通過後，阿里巴巴與百度的股價連日來加速下跌。

目前在美上市的京東、網易已傳出6月將在香港進行招股，展開二次上市，曾經是中概股龍頭的百度也罕見地傳出考慮從納斯達克交易所退市，並可能轉向香港進行二次上市。

美國股市中概股20日受消息拖累下挫，阿里巴巴美股一度跌3%，百度、拼多多分別跌1.12%和3.47%。香港的阿里巴巴亦受牽連，下挫2.3%。

(中時電子報)