你屬於天天都得倚賴 LINE，來跟家人、好友、同事溝通的族群嗎？LINE 宣布，針對用戶超過 500 萬的電腦版(Windows 以及 Mac)將帶來大幅更新，主要更新之處在於讓電腦版與手機版(Android 以及 iOS)的使用者介面(UI)更貼近，讓使用者在手機、電腦版之間切換使用時，能獲得更為一致的體驗。

LINE 官方部落格宣布，針對 Windows 以及 Mac 電腦版推出重大更新。LINE 指出這一次的更新 Windows 6.0.1 版以及 Mac 6.0.2 版的更新幅度都很大。LINE 總部負責電腦版的團隊也在 2019 年造訪台灣進行了好幾波使用者調查，並依據使用者直接回饋的需求，打造了最新的 LINE 電腦版，此版本中新增或是改善的內容多達 10 項，使用起來一定很有感。

LINE Windows 6.0.1 版以及 Mac 6.0.2 版將帶來的更新包含以下 10 項：

(1)改善整體畫面設計：一開啟最新的 LINE 電腦版，就能看見介面更為細緻。LINE 指出它們放大了字體、也讓區塊之間的格線更簡潔，能讓使用者長期使用時，閱讀能更清楚、舒適。

(2)撥打通話的按鍵調整至右上角、點選懸浮按鍵也可建立群組：本次電腦版更新，有很大部分都是讓介面更與手機版趨於一致。將撥打通話的按鍵調整到介面右上角，以及可透過懸浮按鈕來建立群組、聊天室的改動，都隸屬此範圍。

(3)電腦版主選單新增多項 LINE 服務捷徑：LINE 部落格指出，本次更新後電腦版左側的主選單，在「貼文串、LINE HUB、服務」的按鈕都直接可開啟服務的「網頁版」。

(4)聊天訊息輸入視窗會自動變大：你曾經使用 LINE 輸入訊息，但因為訊息內容太長，輸入到最後都很難看見前面的訊息是否有錯誤，而倍覺困擾嗎？本次電腦版更新後，聊天訊息輸入框將會依照打字的行數增加而「增高」，讓你能瀏覽完整訊息，避免出錯。

(5)選擇字體將會套用至LINE電腦版整體顯示設定：先前在LINE電腦版的設定中選擇字體時，這個字體僅會套用在「訊息」上。更新後，所選擇的字體將會套用在LINE電腦版「所有介面」的字體，並且在 Windows 版、Mac 都新增了可支援的新字體(詳細內容可查看 LINE Blog)。

(6)照片/影片過期資訊更清晰：在LINE中傳送的的照片、影片，與檔案，是有下載期限的。本次更新後，過期的照片與影片可顯示「預覽縮圖」，雖不能點擊放大，但可瀏覽大致內容

；過期的照片、影片、檔案，在介面上將清楚標示「已過期」。更新後點選視窗右上角的選單(圖示為三個點點)，再點選「檔案」用紅色顯示下載期限與是否過期的資訊，更為明顯。

(7)訊息Markdown強調功能的圖示修改，支援Mac觸控列(touch bar)：唯有 LINE 電腦版可支援反白文字能強調字形(粗體、斜體、刪除線、紅字、段落框)的功能(其效果也只有電腦版可以顯示)，更新後，Markdown 字體顯示效果的圖示都有修改，五種效果都有對應的按鈕可直接選擇，更直觀。此外，Markdown 按鈕也支援 Mac 的觸控列，使用支援的機種也可用觸控列快速選擇 LINE 電腦版的字形效果。

(8)新增主選單裡的「通知」圖示，可一次關閉所有提醒：更新後，會看到主選單新增了一個代表「通知」的新按鍵，可以一次關閉所有聊天視窗的提醒。舉例來說，如果等一下要用自己的電腦投影，又很怕「您有新訊息」的提醒一直跑出來，就可以先按下這個按鍵，不需要強制登出。

(9)支援全新「訊息貼圖」：先前 LINE 推出可以依照需求自行填入訊息內容的「訊息貼圖」(上限100字)，電腦版更新後也可顯示完整內容了，且也可以在電腦版中編輯訊息貼圖內的文字。

(10)視訊通話多項功能更新：針對近期需求攀升的視訊通話功能，LINE 電腦版更新後，可以先預覽套用濾鏡後的樣式，再加入視訊通話；視訊通話除了可以模糊背景，如今也可加入背景圖片(可選用預設圖片或是上傳喜愛的圖片(Mac版先行支援，Windows版近期推出)。並且來電畫面中的按鍵，新增了「關麥克風」、「開始視訊」、「靜音」的文字提示，讓你不會誤按。

關於 LINE 電腦版這一次帶來的大幅更新，Windows 6.0.1 版已經在 5 月 20 日推出；Mac 6.0.2 則是預計在近期上線。若對上述功能不很明瞭，可進一步前往 LINE Blog 瞭解更詳細的更新內容，讓你在使用 LINE 電腦版的時候更得心應手，效率倍增。

(科技)