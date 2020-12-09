縣府評估帶來加倍刺激縣內消費及活絡地方經濟的預期成效，達到讓地方各種規模產業商家皆能受益的目標。（李金生攝）

金門「1＋1振興券」商家核銷已破5億，占發放總額的9成5，縣府評估帶來加倍刺激縣內消費及活絡地方經濟的預期成效，特提醒鄉親務必於今年底前使用完畢，不要疏忽忘記才好。

縣府統計，目前累計核銷金額已有新臺幣5億406萬3500元，占發放金額的9成5，尚有總計新臺幣2473萬9500元的振興券仍在鄉親手中，未使用和申請核銷。

金門縣府因應新冠肺炎疫情衝擊，在今年7月中旬獨步全國發送「金門1＋1振興券」，讓縣民在中央3倍券之外，還可享有加碼的金門限定版福利。

縣府建設處說明，金門1＋1振興券使用期限至2020年12月31日，業者核銷期限則至2021年2月28日止，歡迎地方業者繼續推出搭券促銷活動。

截至2020年12月8日，申請核銷商家達到708家，累計申請核銷案件2059件，核銷作業尚稱順暢，也確實達到原先希望透過限制業者每月可核銷的金額，讓地方各種規模產業商家皆能受益的目標。

其中，以在地大賣場、電器業者、汽機車行，以及服飾、鞋、鐘錶、眼鏡、文具用品、手機、電腦、加油站、飯店、民宿及旅行社等為消費大宗。餐飲類有將近100家店家申請核銷，從飯店、餐廳、海產、漢堡、壽司，到早餐、便當、宵夜、小吃、飲料都有。

更多詳細資訊可到「金門縣政府建設處／金門縣1＋1振興券專區」了解，或追蹤「金門縣政府建設處臉書粉絲團」。

(中時 )