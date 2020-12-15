58歲「玉女掌門人」方文琳日前遠赴金門一周拍攝明年春節賀歲片《金不厭詐，大家有錢賺》，片中飾演女神的她竟在閱讀劇本時，意外遭鳥屎攻擊，這段際遇不但未獲憐惜，反而振奮了全劇組人員，希望她的「犧牲」，能換取電影大賣的好運。

方文琳某天在片場拍攝前拿出劇本熟讀時，正好一坨鳥糞不偏不倚地落在劇本上，她非但沒生氣，還開心地大笑。因為之前在拍攝連續劇《生生世世》時，同劇演員也是因為鳥糞落在劇本上，沒多久就傳出收視率「破2」的捷報，後來有一場買樂透彩的戲，她也自掏腰包用電腦選號買了2張。不過劇組都先把彩券收起來，還沒對獎，導演王重光笑喊「因為沒有對獎就不會摃龜，要留到電影下片再來對」，方文琳額外買的那2張也還沒拿出來對，她表示「follow導演不摃龜的精神，之後如果中獎的話就請大家吃大餐」。

《金不厭詐，大家有錢賺》為了表現世代融合，方文琳也帶著21歲女兒齊薇加入，出道演出Youtuber，除了就近照顧外，還能「一兼二顧」從旁指導演技。而方文琳更是戲裡戲外都是眾所矚目的焦點，平易近人的性格，讓「姐字輩」的她，成為同一輩演員們嘴裡的「小妹妹」，專注、投入的態度也是大家楷模。該片將於明年2月10日上映。

(中時 )