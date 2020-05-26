新冠肺炎疫情重創美國，現已造成166萬人確診、9.8萬人死亡，不論在確診與死亡人數皆為全球排名首位。雖然部分州疫情減緩，讓地方州長決定放寬限制措施，但美國許多旅遊景點在長假之際仍被民眾擠爆，不僅沒有保持安全距離，亦未戴上口罩，不僅讓專家擔憂第二波疫情難防之外，也讓地方政府氣跳腳。

據《美國之音》報導，隨著3日連假的「陣亡將士紀念日」，許多美國民眾仍一如過往，在這個象徵夏季到來的節日出遊，不論是到郊外燒烤野餐或到海邊玩樂，在過去屢屢造成嚴重塞車，然而在全國疫情尚未明顯消退的情況下，也不例外。路透社數據統計，大批美國人利用難得假期駕車出遊，海灘地區車輛密度整整比復活節時高出一倍多。

對此，許多地方州長都已放寬防疫限制措施，例如紐約州州長庫莫已放寬了部分防疫限制措施，允許長週末期間人們在保持社交疏離的前提下，進行10人以下規模的聚會；而紐約市的海灘也在長週末期間對公眾有限度的開放，但不准下水且建議戴口罩。

不過，並非人人願意遵守相關政府建言。據《國會山莊》報報導指出，密蘇里州的歐扎克斯湖在連假時期，仍遭民眾擠爆，讓官員不禁大罵這種行為根本是「不負責任且危險」，並表示「在陣亡將士紀念日中，我們仍注意到新冠疫情依舊存在，仍必須保持社會距離以防範病毒進一步擴散；就算在室內，與他人距離過近將會導致更嚴重的傳染，特別是密蘇里州每天都有新的確診病例」。

然而，當許多衛生官員和州長呼籲民眾在商店和公共場所戴口罩時，仍卻遭到一些美國人的抗議和抵制。

(中時電子報)