政院證實陸委會已開會討論香港人道援助(政院提供)

蔡英文總統今在民進黨中常會提及要成立人道救援行動方案，行政院發言人丁怡銘下午說，蔡總統與蘇揆今天早上達成共識，將由行政院籌組「香港人道援助行動專案」小組，陸委會下午已就此開會。

丁怡銘表示，香港局勢與香港人民的處境，政府十分關心，府院也隨時掌握最新狀況。因應未來可能發展，政府決定負起更大的責任。蔡英文總統與蘇貞昌院長今天早上達成共識，將由行政院籌組「香港人道援助行動專案」小組，由陸委會負責規劃，希望陸委會在最短時間內提出規劃，並盡快向社會大眾說明。

他說，這項專案，會盤整相關資源，來對港人的居留、安置、照顧，進行完整的規劃，包括預算的框定，協助機制的明確化等等。專案內容待跨部會協調，經蘇揆核定後，再向各界報告。

陸委會今已開會，局勢在發展中，需要一套因應劇本，目前交陸委會規劃，規劃完成後再向蘇揆及蔡總統報告。

(中時 )