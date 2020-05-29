針對中國人大昨天表決通過港版國安法立法授權，立法院會今天上午10時將宣讀立法院朝野黨團共同聲明，除嚴厲譴責中國大陸嚴重破壞港人治港承諾外，也要求政府應依港澳條例，提供港人必要的協助。

這份聲明經過昨天下午協商，各黨團今天上午再進行最後討論後，預訂上午10時在立法院宣讀。

共同聲明指出，立法院依據中華民國憲法的精神及規範，要求陸委會每季提出「香港特殊地位檢討報告」，評估香港政治、經濟、社會面向的獨立性。

(中時電子報)