高雄都發局基於「老青共居，世代共好」政策，選定前金區閒置舊警察宿舍，投資6,800萬元，進行整建「老青共居」社會住宅，48戶的2房1廳1衛房型，室內空間約14坪，6月1日公告招租，每戶每月租金約7,500元，由於室內空間裝潢及設備俱全，只要「一卡皮箱」就可搬進去住。

擁有52年歷史的前金區閒置舊警察宿舍，坐落前金國小對面，高雄都發局耗資6,800萬元，歷經1年多的施工、整修，變身「老青共居」社會住宅，29日由高雄市長韓國瑜等人，共同以象徵儀式鑰匙，開啟社宅大門，宣示「入厝起家」，實現「老青共居，世代共好」政策。

高雄都發局長林裕益表示，整建完成之後的2到5樓，將提供48戶社會住宅，一樓為店舖及社福設施空間，室內空間裝潢及設備俱全，「只要一卡皮箱，就可搬進去住」。

高雄都發局住宅發展處長翁浩建說，前金區舊警察宿舍整修後，48戶的社宅格局，都是2房1廳1衛房型，室內空間約14坪，其中，規劃「青年家庭」30戶，提供設籍高雄市或在高雄市就業，年齡20歲至40歲，符合一定資格的家庭提出申請。

另外，「長青共住」16戶，提供年滿60歲以上，設籍且實際居住高雄市年長者申請，為了照顧警察消防員眷，也保留2戶，提供設籍高雄市或工作的警消人員申請。

都發局表示，此一老青共居社會住宅，只租不售，將由高市府都發局、社會局擔任房東，以平價租金收費，翁浩建表示，招租計畫將在6月1日起，公告30天，青年家庭戶及警消戶於7月1日至14日受理申請，包括管理、維護及公共費用，每戶每月租金約7,500元，不過，水電瓦斯費需自付。

(工商 )