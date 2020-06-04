香港《國歌條例草案》今日下午進行表決，最終以41票贊成、1票反對下，三讀通過。表決期間，泛民不斷叫喊「規程問題」，阻撓梁君彥發言，保安在雙方中間阻隔。政制及大陸事務局表示，條例將於下周五(12日)刊憲後生效，政府會加強宣傳及教育工作。

會議於中午暫停後，立法會主席梁君彥決定於下午4時45分復會，並改於其他會議室進行。議員許智峯在復會後不久再次衝向主席台，遭保安阻撓，期間倒瀉帶有難聞氣味的液體。其他民主派議員隨即亦衝前，同時亦有大量保安支援，期間有人放置發聲裝置。建制派議員何君彥則在座位上向民主派議員爆粗指罵，包括「人渣」，其後有建制派敲枱反擊。

主席梁君彥指，條例草案並非複雜法案，亦預留充分時間討論，但有部分議員批評審議時間，同時亦作出極不檢點的行為阻撓審議，其中有議員已於上周、今早的會議潑出難聞液體，批評是滋擾的行為和不負責任，感失望和痛心。

政制及大陸事務局在會後重申，條例是希望市民尊重國歌，坊間有指國歌法打壓言論自由，是不存在的。對於有人認為條例草案三讀的時間不足，會否擔心令人感到國歌法的通過「名不正，言不順」，該局表示條例草案已經歷超過17次會議及50多小時辯論，有充分時間予議員辯論及發表意見，強調符合程序。

(中時 )