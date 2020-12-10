許多藝文工作者，長期處於低薪且工作型態不穩定的困境，實際收入難以負擔勞保、健保等基本保險。立法院教育及文化、財政委員會聯席會連日針對《文化藝術獎助條例》修正草案進行審查，今(10)日通過條文，明定中央主管機關在必要時，能整合現有法規或編列預算，以補助或協助方式，讓所得未達一定標準的藝文工作者參加社會保險。

文化部長李永得表示，藝文工作者與一般有固定收入的勞工不同，如畫家可能3年才賣出一幅畫，有些藝文工作者的平均薪資也達不到加入相關工會的標準，這就是文化部需協助的對象，而中央主管機關如何判斷何謂「必要時」，也須經各界討論，訂定實施相關準則。

李永得表示，今年疫情紓困過程中也能發現，因藝文工作者樣態多元，藝文工作者的認定相對困難，如文化部認定為文化工作者的陣頭，就有如拿旗子、樂隊等非常細微且不同的態樣，在紓困當中已經出現很多的認定問題，但經過紓困之後，大致可以整理出不同型態，相信經過各界討論後，可找出共同認定準則，後續協助才更好推動。

在本次修法中，藝文工作者認定也與時俱進，從原有7項增為15項，數位藝術、社區營造、藝文體驗教育等事務皆納入其中。文化部表示，此次《文化藝術獎助條例》修法，在法案名稱上，修正為《文化藝術獎助及促進條例》，共計35條條文。本次審查除保留3條條文送黨團協商，其餘條文皆獲委員會審查通過。

3條待黨團協商的條文中，屬租稅改善機制部分爭議最大。多數立委均同意文物、藝術品交易所得採分離課稅的修法方向，但為與稅率0.6％的香港拍賣市場競爭，多位立委對於稅率僵持不下，如立委吳思瑤便主張，將政院版本提出的稅率1.2％，降低到稅率0.5％。立委林益華則認為，審查資料中未見稅制評估，應充足準備，留待黨團協商。

另關於文化藝術工作者或事業利用公有財產的房屋稅及地價稅減免，以及文化藝術事業營業稅及娛樂稅減免事項，也待送黨團協商。李永得表示，此回審查感受到立法院不分黨派，對文化事業都非常支持，不分黨派，日後將針對審查出現的不同問題持續協商、溝通。

(中時 )