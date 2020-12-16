勞動部16日於台北喜來登大飯店舉行第二屆「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」頒獎典禮，總計表揚14家企業及非營利組織、2名從業人員，共頒發新臺幣150萬元獎金，期藉此激勵更多單位參與響應。 隨著我國2018年正式邁入高齡社會，中高齡及高齡人力運用議題備受關注，勞動部因應少子化及高齡化之人口結構變遷，推動制定「中高齡者及高齡者就業促進法」，已於今年12月4日施行，期未來能強化企業與中高齡及高齡勞工職場世代合作，建構友善就業環境，為落實推動專法，勞動部訂定施行細則及5項子法同步施行（，其中為表揚促進中高齡者及高齡者就業績優單位及人員，擴散優良事蹟及標竿學習之效，訂定「促進中高齡者及高齡者就業獎勵辦法」，並辦理本次選拔及表揚活動。 勞動部表示，今年為第二次辦理選拔活動，本次獎項除表揚績優企業和非營利組織外，特別增加從業人員組，以肯定在單位中默默為中高齡及高齡員工付出努力的相關人員。經過資格審查、初選、實地訪查、人員訪談及決選各階段層層關卡，最終選出8家企業、6家非營利組織及2名從業人員得獎，16日在台北喜來登大飯店舉行頒獎典禮，藉以表揚及肯定這些得獎單位及人員對中高齡及高齡員工的關懷與用心，典禮現場特別設置得獎展版區，供與會者分享交流，期激勵更多單位加入。 由勞動部次長林三貴也親自蒞臨頒獎，林三貴表示，中高齡及高齡勞工是職場中的珍寶及珍貴的人力資源，推動友善職場更能凝聚中高齡及高齡勞工向心力，以達成勞資雙贏的策略！同時呼籲在場得獎單位及人員能擔任友善中高齡及高齡勞工的先行者，以逐步提高中高齡族群職場認同感，也期許這些優良措施及作法可以發揮擴散效應，讓更多事業單位重視中高齡及高齡勞工，建構穩定友善的職場環境。 林三貴指出，得獎單位提供各種創意與貼心的友善措施，充分展現對待員工的用心。例如，安心食品(MOS Burger)不但進用超過千名的中高齡員工，更提供各分店中高齡員工彈性工時，並特別規劃兼職人員晉升正職人員考核機制；俐合奕公司及寒軒大飯店董事長支持中高齡聘用政策，願意主動提出改善措施及投入多項輔助設備，減輕員工工作負擔；嘉義基督教醫院及安南醫院除為員工申請輔具外，運用自身資源提供員工健康檢查，並設置師徒制、青銀共創模式等以達到世代傳承。

大愛護理之家及向日葵護理之家則充分使用職務再設計及提供優於勞基法之福利等，諸多友善措施為員工帶來職場安全的安心感並降低中高齡員工離退率，也為事業單位帶來更高的員工向心力。另本次新增績優人員獎項之得獎者，張榮利先生及吳梅桂小姐，主動結合政府職務再設計措施，強化公司內部觀念，給予中高齡員工鼓勵及支持，使員工穩定續留職場。 勞動部於明年將邀請得獎單位及得獎者參加經驗分享會，分享運用中高齡及高齡人力資源的心得以及做法，希望更多企業及非營利組織能打破職場刻板印象，提升進用中高齡及高齡人才的意願，讓他們也能適才適所發揮所長。

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