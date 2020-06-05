英國首相強生一度感染新冠肺炎，現在不僅對抗新冠肺炎成功，日前更當了爸爸，蔡英文總統上午接見英國在台辦事處代表唐凱琳表示，「強生首相恭喜他身體康復，也喜獲麟兒。」

總統接見致詞表示，這幾年在英國在台辦事處的大力協助之下，台灣跟英國的在各領域的合作不斷深化，現在面對疫情擴散、疫苗研發是個主要的任務。

總統說，她也相信，台英雙方透過這些交流，不但可以協助全球對抗疫情，也能夠促進雙方的生醫產業的發展。其實是因為台灣跟英國是理念相近的夥伴。

對於香港版的國安法、立法決議的通過，總統說，看到英國外相以及美國國務卿、加拿大及澳洲外長共同發表聯合聲明表達關切，英國正在研議因應的作為，台灣也啟動了專案，將進一步協助香港朋友。

總統表示，民主、自由、人權都是台灣跟英國不朽的價值，非常期待跟英國共同努力相挺香港人民，相信普世價值一起為世界做出更多的東西，特別感謝英國支持台灣的國際參與，她再次的感謝，唐凱琳代表跟各位貴賓對台灣的支持。

(中時 )