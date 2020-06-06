高雄市長韓國瑜罷免案今天以近94萬高票通過，總統蔡英文今晚發表最新回應指出，「今天，有九十多萬名高雄市民，行使民主權利，做出了集體的決定，讓台灣民主往前走了一步。這個結果，是給所有政治人物最大的警惕，人民可以賦予我們權力，當然也能夠收回」。

蔡英文今(6日)在臉書發文表示，「投票已經結束，希望各方都能沉澱心情，不要再彼此攻擊。意見不同，也能和平表達，這是台灣民主最了不起的地方。今晚過後，家人還是家人、朋友還是朋友，彼此尊重、互相依靠，台灣社會就能很快團結起來，迎接新的挑戰。建設高雄是我做過的承諾，不管誰當市長，我都不會忘記這個承諾。高雄加油！台灣加油！」。

被認為是代表民進黨出征高雄市長補選熱門人選的行政院副院長陳其邁，今晚亦透過臉書表示，這是屬於高雄的時刻，雖然一早是炎熱天氣，午後又下起大雨，但高雄人的意志堅定，對自己的城市重新做出決定，展現民主的價值。

蔡英文總統臉書發文。(圖/蔡英文臉書)

陳其邁指出，今天的結果，對所有政治人物而言都必須謹記在心，要謙卑面對人民，努力完成人民的託付，不然人民就會把權力收回。

(中時電子報)