日本防衛省6月20日發布消息稱，6月18日下午，海上自衛隊在鹿兒島縣奄美大島東北方向連接水域發現有外國潛水艇潛水向西行駛。經確認該潛艇於20日上午離開連接水域，在東海向西航行。沒有侵入日本領海。

日本防衛省稱，海自派遣派P-1反潛機、P-3C反潛機與多艘艦艇在相關海域進行情報收集與警戒監視。

據日本NHK報導，日本防衛省有關人士表示，從收集到的情報來看，懷疑是中國海軍的潛水艇，防衛省將對航行目的進行分析。

(中時電子報)