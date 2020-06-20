疑似大陸潛艇 出沒日本奄美大島附近海域 17:322020/06/20 中時電子報 盧伯華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸海軍339艇為039B型AIP潛艇。圖為339艇水兵整裝待發。（取自中國軍網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本防衛省6月20日發布消息稱，6月18日下午，海上自衛隊在鹿兒島縣奄美大島東北方向連接水域發現有外國潛水艇潛水向西行駛。經確認該潛艇於20日上午離開連接水域，在東海向西航行。沒有侵入日本領海。 日本防衛省稱，海自派遣派P-1反潛機、P-3C反潛機與多艘艦艇在相關海域進行情報收集與警戒監視。 據日本NHK報導，日本防衛省有關人士表示，從收集到的情報來看，懷疑是中國海軍的潛水艇，防衛省將對航行目的進行分析。 (中時電子報) #日本防衛省 #潛艇 #奄美大島 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 批印軍士兵望風而逃 印度議員不挺自家人被警方逮捕 - 兩岸 港版國安法細節出爐 大陸擬設駐港國安公署 指派國安委顧問 - 兩岸 殲-20滿身坑洞 有利夜間作戰 - 焦點新聞 - 旺報 人大常委譚耀宗透露國安法4類罪行罰則監禁3年至10年不等 - 兩岸 印度網傳陸56士兵死亡名單 陸網大驚：這是挖了八寶山？ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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