全球新冠肺炎疫情仍未趨緩，反而有升溫之勢，世界衛生組織（WHO）昨（21）日公布，過去24小時全球新增確診病例創新高，突破18.3萬例；另外，巴西也有超過5萬人喪命。

美國新冠肺炎疫情持續升溫。

路透社報導，世衛昨日公布數據，指出過去24小時，全球新增新冠肺炎確診病例為183,020例，創下6月18日以來新紀錄，當天新增181,232例。

世衛指出，新增病例主要集中在北美洲及南美洲，共增加逾11.6萬例。

此外，21日，巴西死亡案例也正式突破5萬人。巴西目前有逾108萬人確診，50,617人喪命，不過專家提出警告，真實染疫數據恐更高，因為巴西目前還沒有進行大規模病毒檢測。

另根據美媒CNBC報導，美國19、20日兩天新增逾3萬確診病例，是5月1日以來新高，新增病例主要集中在南部、西部以及中西部。周六，美國一共有7個州新增病例創紀錄，其中佛羅里達州、南卡羅來納州更連續3天打破單日新增病例紀錄，這兩州周六分別增加4,049例、1,157例。其餘新增病例創紀錄的州包含密蘇里州、內華達州、蒙大拿州、猶他州、以及亞利桑那州。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至22日上午8時，全球共有逾891萬確診病例，46.6萬人喪命。

(中時電子報)