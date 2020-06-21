美國總統川普的競選連任造勢大會重新開跑，第一站選在奧克拉荷馬州的杜爾沙（Tulsa），不過就在大會開始前數小時，就傳出6名相關人員確診新冠肺炎。

睽違3個月，美國總統川普的競選連任造勢大會重新開跑，第一站選在奧克拉荷馬州的杜爾沙（Tulsa），不過就在大會開始前數小時，就傳出6名相關人員確診新冠肺炎。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，美東時間20日晚間7時，美國總統川普將在杜爾沙舉辦競選連任造勢大會，就在活動開始前幾小時，川普競選團隊發言人墨托（Tim Murtaugh）宣布，6名造勢大會的籌備人員確診新冠肺炎。

墨托說，根據安全規章，在活動開始前，所有工作人員已經進行新冠病毒檢測，數百名工作人員中有6人確定感染，他們已經立即進行隔離措施。

墨托強調，新冠病毒確診者以及相關接觸者都不會參與今天的活動，或是靠近參與群眾及官員。

這是川普睽違3個月，再度舉辦競選連任造勢大會，根據《紐約時報》（New York Times）報導，礙於新冠肺炎疫情，川普的競選大會自3月2日以來便停擺至今。

不過川普選定杜爾沙作為連任造勢大會重新開跑的首站，恐加劇當地新冠肺炎疫情，不僅奧克拉荷馬州的新冠感染率連日來持續上升，近日單日新增確診數更創下紀錄，根據該州衛生局的統計數字，截至周六下午，杜爾沙共有2,206人確診新冠肺炎，總確診數居該州之首。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至21日，全美共有超過225萬人感染新冠肺炎，將近12萬人喪命。

(中時電子報)