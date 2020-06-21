德國肉品加工業者托尼斯（Toennies）驚傳上千名員工集體感染新冠肺炎，當局已經緊急要求公司6,500名員工及家人全數進行隔離。

德國肉品加工業者托尼斯（Toennies）爆發員工集體感染新冠肺炎情形。

路透社報導，位在德國北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）古特斯洛（Gutersloh）近郊的肉品屠宰公司托尼斯爆發員工大規模群聚感染新冠肺炎事件，自17日以來，確診人數不斷跳增，從上周三的400人，到周五的803人，昨（20）日再增加為1,029人，當地衛生局已指示公司6,500名員工及家人進行隔離。

昨日，托尼斯集團老闆托尼斯（Clemens Toennies）在記者會上坦承，員工集體感染事件已對公司造成「存亡危機」，同時也向社會大眾道歉。

德國是歐洲控制新冠肺炎疫情最成功的國家之一，不過近期卻屢屢傳出屠宰場爆發員工大規模群聚感染情形，報導指出，屠宰場員工通常為移民，居住在由公司提供的擁擠宿舍。

此事件可能迫使北萊因-西發利亞邦進一步實施大範圍封鎖措施。

(中時電子報)