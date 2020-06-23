親信告訴美國總統川普，有將近100萬人對他在奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa）舉行的造勢活動感興趣。然而，當他周六到了現場，卻發現可容納達1.9萬人的會場中，竟然只有約6,200現身。
據《紐約時報》（The New York Times）和《商業內幕》（Business Insider）網報導，川普當天怒不可遏，在後台向幕僚大吼大叫。知情人士告訴美國國家廣播公司新聞（NBC News），當川普得知，媒體猛報他的競選團隊中，有6名成員新冠肺炎檢測呈陽性後，情緒已經很低落了。
據4名消息人士說，當他在空軍一號總統專機上時，雖然幕僚已經警告他，出席的支持者可能不如預期，但當他親眼看到空蕩蕩的造勢會場時，滿腔怒火還是忍不住爆發。而顧問則表示，當川普在台上發表長達2小時的演說時，心情雖然似乎很振奮，但事後卻像洩了氣的皮球。
(中時電子報)
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