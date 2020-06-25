美國24日單日新冠肺炎確診病例激增逾3.6萬例，創下2個月來新高。

美國新冠肺炎疫情急速惡化，昨（24）日單日新增病例數創2個月來新高，其中加州激增7,000例破紀錄，美國有線電視新聞網（CNN）指，美國部分州病例暴增已「失去控制」。

綜合CNN、《紐約郵報》（New York Post）、《紐約時報》（New York Times）報導，美國陸續解封後，各地疫情急轉直下，昨日全國單日新增病例達36,126例，是4月25日以來新高，據《紐時》統計，當日美國單日新增36,739例。

疫情惡化地區主要集中在西部與南部，包括人口最為稠密的加州、德州、佛羅里達州，以及奧克拉荷馬州、南卡羅來納州等，單日新增病例都刷新紀錄。其中加州單日新增達7,149例，加州前一天新增約5,000例；另外，德州新增逾6,200例、佛州新增逾5,500例。

除了多州新增病例刷新紀錄，CNN標題指，美國部分州病例暴增已「失控」，和前一周相比，美國至少有26個州確診病例仍持續增加，包括亞利桑那州、阿肯色州、肯塔基州、密西根州、密西西比州、密蘇里州、蒙大拿州、內華達州、俄亥俄州、奧克拉荷馬州、南卡羅來納州、德州、猶他州、華盛頓州、西維吉尼亞州、威斯康辛州，以及懷俄明州。《紐時》指出，病例激增的情況顯示，在美國重啟經濟之際，疫情仍遠遠未受到控制。

有「美版陳時中」之稱的美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci），23日赴眾議院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）作證時表示，新冠病毒仍未準備消失，更表示看到美國部分地區「令人不安」的感染激增情形。

(中時電子報)