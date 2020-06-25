迪士尼（Disney）24日（周三）宣布，本月稍早曾公布加州迪士尼樂園7月17日重啟營運，如今決定再延後開放時間，但未公布重新開放日期。

迪士尼決定延後加州迪士尼樂園（Disneyland）、冒險樂園（California Adventure）與樂園飯店的原訂開放時間，表示這是因為加州政府在7月4日以前不會發布重啟營運的指導方針。

迪士尼指出，必須取得州政府公布更明確的指導方針之後，才會再決定重啟時間。

(工商 )