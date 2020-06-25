疫情大反撲！加州迪士尼7月17日不開放了 12:292020/06/25 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 加州迪士尼宣布延後開園。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 迪士尼（Disney）24日（周三）宣布，本月稍早曾公布加州迪士尼樂園7月17日重啟營運，如今決定再延後開放時間，但未公布重新開放日期。 迪士尼決定延後加州迪士尼樂園（Disneyland）、冒險樂園（California Adventure）與樂園飯店的原訂開放時間，表示這是因為加州政府在7月4日以前不會發布重啟營運的指導方針。 迪士尼指出，必須取得州政府公布更明確的指導方針之後，才會再決定重啟時間。 (工商 ) #迪士尼樂園 #延後 #加州 #開放時間 #指導方針 也許您會感興趣 財經熱門新聞 三星又輸了！掉單華為 台積電明年更恐怖 - 財經 專家驚爆2大漏洞供貨華為？老美怒了撂狠話 - 財經 驚！台積老將投靠陸廠不想幹了 內行人驚爆內幕 - 財經 大逆襲…華為突圍劍橋！川普政府爆北京驚人陰謀 - 財經 北斗衛星還有這功能 竟揪出上市公司財報造假 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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