美國美食台頻道節目主持人韓森（John Henson）玩笑開過頭了，21日美國父親節這天，他在推特暗諷川普的小兒子、14的拜倫（Barron Trump）並非親生，遭美國第一夫人梅蘭妮亞回嗆「不適當且缺乏敏感度」。

美國美食台頻道節目主持人韓森（John Henson）玩笑開過頭了，21日美國父親節這天，他在推特暗諷川普的小兒子、14的拜倫（Barron Trump）並非親生，遭美國第一夫人梅蘭妮亞回嗆「不適當且缺乏敏感度」。

綜合《國會山莊報》（The Hill）以及《紐約郵報》（New York Post）報導，今年6月21日是美國父親節，美食台頻道（Food Network）節目主持人韓森在推特發布貼文，「我希望拜倫今天能夠和父親一起過節，不管他的父親是誰」，暗諷拜倫並非川普親生。

此貼文立刻引來網友砲轟。美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）更是大動作透過發言人葛里向（Stephanie Grisham）回嗆，葛里向周二回應稱，「很遺憾我們持續看到有關總統兒子的不適當及缺乏敏感度的言論」，聲明還指出，和其他政府一樣，未成年孩童應該是禁忌，並且在不受陌生人、媒體評論及仇恨的環境下成長。

針對自己的發言被罵翻，韓森試圖在推特澄清，他的玩笑話是在針對川普，並非消費拜倫。他已於26日正式道歉。

這並非梅蘭妮亞頭一回為了兒子公開發火，2019年12月，美國眾議院針對川普通烏門一案進行聽證會，史丹佛法學教授卡蘭（Pamela Karlan）作證時，拿當時僅有13歲的拜倫名字大玩同音梗，她當時稱，「即便川普總統可以將他的兒子命名為拜倫（Barron），但他無法讓他成為『男爵』（Baron）」，用以諷刺川普的總統權力不能無限上綱。

(中時電子報)