行政院長蘇貞昌今（1）日出席「109年稅務節慶祝暨表揚大會」時表示，財政是庶政之母，不僅是稅務或經費，還包括建設、進步及安全。台灣擁有穩健的財政，期盼大家一起努力，讓國家繼續前進，讓台灣永遠是世界中的福地，生生不息、國家越來越好。

蘇貞昌指出，財稅來自全國同胞，繳稅是件辛苦的工作，若沒有納稅便無法推動國政，感謝國人同胞願意繳稅，支持各種公共建設及公共服務。財政部對此也推動各種納稅便利措施，如今年為了防疫，報稅期間從往年的1個月延長為2個月，昨（30）日已圓滿完成。

而報稅不僅是國內事務，也必須與國際同步互動。蘇貞昌表示，感謝同仁努力建立制度、信用及成績，台灣已從歐盟「稅務不合作名單」中除名，可見相關同仁與國際同步，且日益進步、做得非常好。

此外，關務也不僅只有關稅，還涉及國家及社會安全。蘇貞昌表示，關務同仁的努力不僅為了產業、企業、食品衛生安全，甚至阻絕毒品、犯罪贓物等進出，以及不法份子出入等。在這次疫情衝擊下，全球都看到台灣防疫做得好，都知道台灣是亂世中的福地。

蘇貞昌強調，財政不只是稅務或經費，還包括建設、進步跟安全。他表示，同仁的工作看來像是一件事，其實是個大事業，像是一個點的工作，其實是整個國家不可或缺的一環，是整個大機器中的一個最重要的零件，誰都不能缺少。

(時報資訊)