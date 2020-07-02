民進黨立委黃世杰今日上午現身立法院外「全國反消滅水利會自救總會」抗議活動並表示，《農田水利法》的修法草案過於粗糙，自己不會支持今日的修法表決，投票時將會棄權或投反對票。

立法院臨時會今日將討論執政黨提出的《農田水利法》修法，為此「全國反消滅水利會自救總會」發起抗議活動，而今日除黃世杰外，桃園農田水利會長黃金春、國民黨立委林文瑞以及前台南縣長蘇煥智等人也都到場，加上不少農民遠自外縣市而來，現場聚集人數約近200人。

黃世杰指出，這段時間以來，不論是質詢、逐條審查、政黨協商，自己的立場都表達的很清楚，改制與否，應該取決於準備是否周詳。大家關心改制後，農民的取水如何得到保障？而將幾百年來農民的財產收歸國有後，對於農民的福利、權益有哪些改進？這些農委會都沒有提出。

黃世杰說，今天各地水利會到立院來自救請願，就是希望農委會能夠傾聽農民的聲音。改制下去，全國150萬的農民會員、37萬公頃的農地，改制成公務機關後，未來的供水可以改善多少？這一直都是大家的疑問。

黃世杰表示，萬一今天《農水法》通過，農委會也該做好準備，否則如何銜接？未來可能出現的工務單位，農田水利署、分署等等，到目前為止都還沒有見到方案，這樣的作法實在很草率。

蘇煥智指出，「參與式灌溉管理」是最基層的草根民主，台灣的農田水利會與先進國家相同，都是採納這種制度。但今天民進黨為了選舉鬥爭考量，要消滅一個百年民主的組織，沒收水利會上兆元土地財產，不僅違憲，也是大開民主倒車。

(中時 )