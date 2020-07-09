《香港國安法》第43條《實施細則》公布施行，針對細則可要求台灣政治性組織提供涉港資料。對此，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁直言假如有一天高雄市府也收到類似公文，他會用碎紙機把它碎掉！

香港政府日前就《香港國安法》第43條施行細則刊憲公布，並預定於明日生效，值得注意的是，該施行細則賦權香港警察相當大的權力，包含警方可在合理懷疑下，要求發布人士移除危害國安訊息、在特殊情況，助理處長級以上警務人員可授權無手令下進入有關地方搜證等。

而該議題也延燒到高雄市長補選，陳其邁8日接受政論節目《新聞面對面》訪問，被主持人謝震武問到，國民黨有人要陳其邁不要口惠實不至，講到香港議題時，只會口頭挺香港，那假如陳當選高雄市長，要是香港政府直接發文給高雄市府，要求提供資料給他們，到時陳其邁要如何應對？

陳其邁對此表示，如果有出現這種危害人權、或者是有些受到政治迫害、人身自由受到威脅的人士，高雄市府一定會提供必要的協助。假如香港有送來公文來高雄市府，他會用碎紙機把它碎掉！

(中時電子報)