今（12）日是原本編號第1場、中華職棒31年開幕戰的補賽，正好也是中信兄弟的上半季封王戰。這場在桃園球場進行的樂天桃猿、中信兄弟之戰，如果黃衫軍獲勝或和局，上半季封王魔術數字M1就可歸零，奪得上半季冠軍，並取得總冠軍賽門票。

今天黃衫軍先發投手是米蘭達，他曾在4月自曝身價為年薪60萬美元加激勵獎金，是中職史上最高薪的洋將，封王戰正好由他掛帥先發。樂天則由本土左投「姊姊」王溢正把關，猿隊堪稱背水一戰。

米蘭達本季13場先發，戰績5勝5敗、自責分率4.08，9場優質先發。與樂天交手4場，戰績1勝2敗，自責分率5.19為所有對戰最高。投26局被擊出28支安打，含5發全壘打，投出10次保送、30次三振。

樂天打者中林泓育13打數9支安打、含2轟，對戰打擊率6成92，打米蘭達最有心得。事實上，左投的米蘭達對左右打的被打擊率分別為2成42、2成56，相差並不大。不過對左打143打數僅被擊出2轟，對右打203打數被擊出9轟；以樂天打者而言，米蘭達被擊出5發全壘打，右打的林泓育、陳俊秀各2轟，左打的陳晨威1轟。

至於王溢正本季9先發、1後援，戰績5勝3敗、自責分率4.94，投出6場優質先發。不過近兩場登板失分都偏多，對統一獅僅投3.2局掉7分（3分責失）；對富邦悍將5局失6分，個人吞下2連敗。

所幸王溢正今年對中信兄弟2場先發都勝投，12局被擊出17支安打，其中僅挨張志豪1發全壘打，投出6次四壞球、12次三振，對戰自責分率5.25。黃衫軍的林智勝是王溢正過去的隊友，59打數擊出19支安打，包含5發全壘打，對戰打擊率3成22，不過王溢正也當他17張老K。

(中時 )