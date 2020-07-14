美國總統川普對全職上網課留美學生禁發簽證，引起哈佛大學與麻省理工學院對聯邦政府提起訴訟，此一對在美留學生的司法救濟行動已引起17個州與哥倫比亞特區與200多所大學響應，加入對聯邦政府不合法新規定的聯合訴訟。

據《福布斯中文網》報導，川普政府先前公布新的留學生簽證政策指出，在美留學生今年秋季若選擇上網課，可能面臨遣返。哈佛和麻省理工因不滿該政策，首先對川普政府提起訴訟，此一行動在周一獲得美國17個州和哥倫比亞特區的響應，參與聯合訴訟試圖阻止該政策實施。這些州的司法部長稱，川普政府的做法是對「國際學生採取殘忍和非法的驅逐行動」。

報導說，參與聯合訴訟的17個州包括科羅拉多州、康乃狄克州、德拉瓦州、伊利諾州、馬里蘭州、麻塞諸塞州、密西根州、明尼蘇達州、內華達州、新澤西州、新墨西哥州、俄勒岡州、賓夕法尼亞州、羅德島州、佛蒙特州、維吉尼亞州、威斯康辛州。這17個州目前共有1124所學院和大學，2019年招收了約373304名國際學生。而人口最多的加州已於上周單獨對川普政府的留學生簽證新政策提起訴訟。

據《鳳凰新聞網》指出，原先已有200多所大學參與哈佛與麻省理工的聯合訴訟，在17個州政府加入後，聲勢更為龐大。在這些學校提交的簡報中指出，美國海關移民局執行新的簽證規定讓學校在開學前一個月陷入混亂，已有近期返回美國的國際學生入境時受阻。

美國移民局與海關在本月6號宣佈，持有F1學術學生簽證和M1職業學生簽證的國際學生可能不能全職在美國接受網路課程，如果是在境外的國際學生，美國國務院將不會向全職上網課的學生提供簽證。不過在海外上網課的留學生仍然可以維持在美國的有效學生身份。

根據《國會山莊報》統計，川普執政近4年當中，各州組成的聯盟提起超100次跨州訴訟。在歐巴馬執政8年間，美國各州提起78起跨州訴訟。小布希執政的8年間，各州提起76起跨州訴訟。

(中時電子報)